La ventilation en toiture avec Sodistra

Spécialisée dans le traitement de l’air pour l’industrie agroalimentaire, la société Sodistra, située à Château-Gontier en Mayenne (FR-53), a démarré la construction d’une extension de 2 000 m² en 2021. Le chantier est aujourd’hui terminé, laissant apparaître de façon aérienne des solutions du Groupe Soprema, ainsi qu’une voûte Bluetek de 50 mètres de longueur. Le pilotage des ouvrants de toiture est associé à une ventilation naturelle pilotée. C’était bien sûr une évidence pour la Maîtrise d’Ouvrage, experte française dans le domaine de l’hygiène de l’air.

Des produits à fonctions multiples

En toiture, membrane Sopralène Flam Alu Blanc, Soprafix HP et Soprasolar Fix Evo Tilt permettent une étanchéité parfaite, une protection contre la chaleur (alu blanc) ainsi qu’une importante production d’électricité renouvelable.



La voûte, centralisée sur l’extension du bâtiment, permet une grande entrée de lumière naturelle ainsi qu’un désenfumage réglementaire en cas d’incendie, mais également une optimisation de la gestion énergétique de toute l’installation, grâce à des asservissements et à des modes de pilotage adaptés.

Toiture société Sodistra FR-53 Château-Gontier

Une Bluevoûte Therm en détails

Les caractéristiques techniques de la voûte installée sont :

Bluevoûte Therm série 160 avec ossature en aluminium brut.

Dimensions trémie 3 m X longueur 50 m.

Corde 3,06 m X longueur 50 m.

Remplissage PCA 16 mm opalescent.

16 mm opalescent. Tympans prémontés en usin.

Joint, couvre-joint, entraxe des arceaux : 1 060 mm.

Flèche : 519 mm.

Compris 3 modules Exuplus Pneu 146/206 avec pare-vents.

Coque matériau composite (teinte intérieure blanc pur RAL 9010, teinte extérieure gris Etain RAL 7035).

Thermo-déclencheur ouverture et fermeture 93°C.

Aération électrique course 500 mm 230 V / 092 A.

Valeur AA : 1,96 m² - AV 3,01 m² / SL250 / WL1500 / RE 1000.

Compris costière en acier laqué blanc pur RAL 9010 hauteur 400 mm isolée 30 mm bitumée (support déporté 30 mm) largeur intérieure 3 m X longueur intérieure 50 m.

en acier laqué blanc pur RAL 9010 hauteur 400 mm isolée 30 mm bitumée (support déporté 30 mm) largeur intérieure 3 m X longueur intérieure 50 m. Grille 1200 joules fixe laquée blanc pur RAL 9010.

Compris kit de 33 tirants pour corde de 3 000 mm finition laquée blanc pur RAL 9010.

Bluevoûte Therm avec module de désenfumage pneumatique Exuplus Pneu – extrait documentation Bluetek

Une ventilation naturelle pilotée

La ventilation par Aeropack Compact V2 (Aeropilot Z3) a été étudiée afin d’être dans une optimale adéquation avec les usages de cette entreprise industrielle. La ventilation automatique permet d’optimiser les consommations énergétiques du bâtiment et d’améliorer le niveau de confort des occupants (free cooling et night cooling).



Les éléments techniques des asservissements installés sont :

1 Aeropack Compact V2 (Aeropilot Z3 - automate de ventilation piloté) pour ventilation 3 zones (compatible protocole de communication Modbus).

8 blocs relais 230 V 1 voie 3 A.

1 coffret Evolution aération 230 V / 10 A.

1 sonde pluie et vent Evolution compris support.

1 sonde extérieure filaire température.

2 sondes intérieures filaires température.

2 dérogations locales à clés.

1 commutateur ventilation auto / Fermeture / Ouverture.

Synoptique de l’installation

De façon simplifiée, le principe d’asservissement et de pilotage permet de répondre à ce cas de figure :

Extrait catalogue 2022 « Asservissement & Pilotage »

Aujourd’hui, l’ensemble de cette réalisation permet de constater encore une fois la force d’implication d’entreprises françaises. Pour une société qui concevait en 2017 la mascotte de la « French Fab », mouvance instillée et saluée par l’ancien ministère de l’économie et des Finances, on peut reconnaître que Sodistra a su conserver sa belle ligne directrice.



Le coq bleu de la « French Fab » et le savoir-faire de l’industrie française sont encore un peu à l’honneur aujourd’hui.