Une étanchéité et une protection du bois sans solvant et sans odeur

SOUPLETHANE est une résine répondant aux exigences sanitaires appliquées au support bois. Elle en assure l’étanchéité et résiste aux germes pathogènes et agents chimiques agressifs.

Une résine certifiée

Les certifications du CSTB assurent la qualité technique de la résine SOUPLETHANE pour traiter l’étanchéité et la protection des supports bois :

en tant que système d’étanchéité liquide confirmé par l’Avis technique N°12/15 -1704

en tant que système d’étanchéité qualifié pour la non inflammabilité du revêtement sur murs et sols qui permet l’évacuation rapide des locaux en cas d’incendie (tenue au feu C fl-S1, option résine non inflammable SOUPLETHANE COR FRB Tenue au feu : B-S2-D0).

en tant que revêtement biosourcé avec son agrément environnemental HQE classé A+*

Une mise en œuvre et un entretien simplissimes

SOUPLETHANE est une résine polyurée-uréthane à deux composants (polyol et isocyanate) sans solvant et sans odeur. Ces composants forment des élastomères destinés à générer des membranes et joints élastomériques à très hautes résistances mécaniques, thermiques et chimiques.

Son application est possible à des conditions climatiques extrêmes (températures de –10°C à 50°C, humidité relative HR < 90%).

Appliquée sur support béton, bois ou acier, elle va pallier les problèmes d‘étanchéité, de revêtement de sol et d’anticorrosion.

Exempte de retrait, elle garantit l'étanchéité après polymérisation de la résine et ponte toutes les fissurations.

Applicable en neuf et en rénovation, SOUPLETHANE garantit une étanchéité continue des terrasses et des toitures en bois ainsi que la protection des volets et portes en extérieur.



En intérieur, la résine autoprotégée SOUPLETHANE garantit l’étanchéité et l’hygiène des locaux humides en évitant les risques de contamination par des germes pathogènes qui ne se développent pas et même disparaissent au contact du revêtement. Elle résiste aux agents chimiques (détergents, bases, eau de javel…) et aux chocs thermiques.



L’aspect lisse, neutre mais surtout antiadhérent du revêtement SOUPLETHANE facilite son entretien. Et la facilité d’entretien n’amoindrit pas sa durabilité qui peut ainsi dépasser une trentaine d’années, tout en conservant ses performances.

TERMIROC : une barrière écologique anti-termites

Le système TERMIROC préserve de l’attaque des termites (barrière anti termite brevetée non toxique) (test FCBA N° 401/12/266F).



Certifications :

Avis Technique 1215/1704 - V1 du CSTB.

Classé A+ : Etiquetage réglementaire des émissions de COV et conformité au protocole AgBB (2012) – rapport CSTB

DTA pour l’étanchéité liquide de toitures « SOUPLETHANE 5 ATE ». Formulé pour la France et les DROM, et destiné aux toitures inaccessibles et accessibles, le SOUPLETHANE 5 ATE se pose sur béton, métal et bois (CSTB)

Test anti-termites FCBA N° 401/12/266F

* Etiquetage réglementaire des émissions de Composé Organique Volatil

Pour en savoir plus exit_to_app