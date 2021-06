Design, personnalisation et innovation sont les maîtres mots des nouveautés Kostum. Le menuisier est à l’écoute de ses clients et des tendances afin de développer des produits qui correspondent à leurs envies. En ce printemps, Kostum présente les nouveaux modèles de portails, portillons et clôtures avec des lames alternées, pleines ou persiennés. Le client peut créer le design qui lui convient grâce aux différentes tailles de lames. Hed, Lusen et Yec sont à découvrir ici.

Kostum casse les codes…

Les lames constituent la base du design d’une menuiserie extérieure. Qu’elles soient verticales ou horizontales, de dimensions identiques ou différentes, elles définissent le style du portail ou de la clôture. Pleines (90, 150 et 300 mm) ou persiennées (75 ou 130 ou 255 x 25 mm), les lames permettent de créer de nouveaux modèles à l’envi… dès qu’on les mixe.



« Nous disposons dans notre offre aluminium de nombreuses lames en tailles M, L et XL, pleines, ajourées et persiennées. Cela nous donne la possibilité de décliner nos modèles à l’infini » explique Katell Gaiffas, Responsable Marketing & Communication – Société Cadiou.



L’alternance de lames persiennées de différentes largeurs permet un résultat élégant et original. Le nouveau modèle Hed est disponible en portail coulissant (l 5 970 mm / h 2 000 mm max) ou battant (l 5 000 mm / h 1 750 mm) et avec portillon 2 500 mm / h 1 750 mm max).

L’alternance de lames pleines permet un rendu contemporain et intimiste. Lusen est disponible en portail coulissant (l 5 970 mm / h 2 000 mm max) ou battant (l 5 000 mm / h 2 250mm) et en clôture (1 800 mm - hauteur max hors sol).

…et reste toujours plus dans l’air du temps

La marque haut de gamme Kostum suit les tendances, pour toujours mieux répondre au désir de personnalisation. En 2021, la tendance s’oriente vers une mixité des lames. Les nouveaux modèles Kostum permettent d’élargir le choix avec des designs à la fois originaux et intemporels. Le menuisier offre aux propriétaires des menuiseries contemporaines, tout en continuant d’apporter intimité et sécurité.



« La tendance à la personnalisation se confirme. Il ne s’agit plus simplement d’ajouter un décor en découpe laser dans son portail mais vraiment d’avoir un choix quasiment total sur le remplissage du portail ou de la clôture. Cela permet aux clients de trouver à coup sûr le produit qui leur correspond ! » ajoute Katell Gaiffas.



Les lames persiennes disposées à la verticale, permettent un design abouti et unique.

Yec est disponible en portail coulissant (l 5 970 mm / h 2 000 mm max) ou battant (l 5 000 mm / h 1 750 mm).