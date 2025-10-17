KOLYS SA
85210 sainte hermine
France
Portillon Reverse®
Notre gamme standard de portillons et portails Reverse® est une exclusivité Kolys. Ces produits sont caractérisés par la possibilité d'intervertir le sens d'ouverture (4 alternatives au total).
Portail coulissant
Les portails coulissant Kolys sont conçus pour des passages de 3 à 20m. Grande robustesse et nombreuses options/personnalisations proposées, dont nos solutions de motorisation 'Kolysmatic'.
Kit motorisation 'Kolysmatic'
Fort de sa certification NF, délivrée par le CSTB, Kolys vous propose sept solutions de motorisation 'Kolysmatic', pour équiper l'ensemble de sa gamme de portails (garantie constructeur Came ou Nice).
Portail autoportant
Les portails autoportants Kolys sont conçus pour des passages de 3 à 12m. Nombreuses options et personnalisations proposées, dont châssis pour rollers (installation facilité), et kits 'Kolysmatic'.
Portail pivotant Grillagé
Les portails pivotants Grillagés Kolys (existent barreaudés) sont conçus pour des passages de 2 à 6m. Grande robustesse et nombreuses options proposées, dont nos solutions de motorisation Kolysmatic.
Portail pivotant Barreaudé
Les portails pivotants Barreaudés Kolys (existent grillagés) sont conçus pour des passages de 2 à 6m. Grande robustesse et nombreuses options proposées, dont nos solutions de motorisation Kolysmatic.
Tourniquet Kolys
Kolys propose aussi son tourniquet : système d'accès sécurisé vers les sites sensibles. Sa réversibilité permet de gérer les flux des entrées et sorties. Dimensions : 0,80 (passage) x 2,10m (hauteur).
Barreaudage Epi
Le barreaudage Epi Kolys est conçu pour la sécurité des personnes et des biens matériels. Les parties inférieures et supérieures des grilles sont prévues pour limiter tout risque d'intrusion.
Barreaudage Industriel
Le barreaudage Industriel Kolys est conçu pour la sécurité des personnes et des biens industriels et collectifs. Sa grande sobriété et sa conception épurée lui confèrent une robustesse remarquable.
Barreaudage Square
Le barreaudage Square Kolys est conçu pour la sécurité des personnes et des biens matériels. Les parties supérieures des grilles, stylisées, le rendent idéal pour des environnements esthétiques.