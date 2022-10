Lames de caractère et colorées recouvrant la façade du centre aquatique Osmose

Sur l’ancienne friche industrielle Panasonic, ZAC du Pulventeux à Longwy-Haut, le Centre Aquatique OSMOSE a été construit. Le début des travaux de défrichage et de décapage a commencé en juillet 2019. Le centre a été achevé en juillet 2021. Les lames DucoSun Ellips ont été placés devant la façade pour des raisons esthétiques d'une part et pour empêcher le soleil de pénétrer le bâtiment d'autre part.

Caractère ludique et moderne

Les brise-soleil architecturaux ont été montés sur un système d’accroche spécifique derrière l’ITE projeté. En plus, afin de pouvoir accéder aux ouvrants pompiers à tout moment, une structure indépendante des brise-soleil a été prévue. L’ alternance des couleurs des lamelles en combinaison avec le rythme et l’orientation variable des lames, donnent un caractère ludique et moderne à l'ensemble. Les différentes tailles de 150, 200 et 300 mm de largeur des lames contribuent également au caractère unique de la façade.

Réduction de la charge frigorifique

Les lames sont orientables, ce qui leur permet de tourner avec le soleil. Ainsi elles assurent une protection contre le soleil à tout moment, garantissant un climat intérieur agréable et confortable. En effet, grâce aux lames, une réduction de la charge frigorifique jusqu’à 63% peut être atteinte, ce qui a évidemment un effet positif sur l'empreinte écologique.

En bref : une combinaison optimale de protection solaire et un look contemporain et ludique fait du centre aquatique Osmose un bâtiment remarquable, moderne et branché.

