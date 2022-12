Lancement d’une solution Hitachi exclusive pour les bâtiments tertiaires : le DRV Photovoltaïque Actif

Hitachi lance en partenariat avec FHE, société experte en régulation photovoltaïque, une solution qui répond aux enjeux actuels de la transition énergétique des bâtiments : décarboner l’énergie consommée et installer des systèmes performants, tout en garantissant le meilleur confort aux utilisateurs. La solution DRV Photovoltaïque Actif est une innovation dotée d’une régulation intelligente, idéale pour les hôtels, hôpitaux, surfaces commerciales et EHPAD.

Une solution favorisant l’autoconsommation intelligente

Pour développer une nouvelle solution plus respectueuse de l’environnement, le groupe Johnson Controls-Hitachi s’est rapproché du bureau d’étude catalan FHE, expert des solutions de gestion énergétique et domotique pour les bâtiments neufs et la rénovation. Ce partenariat a donné naissance au DRV Photovoltaïque Actif. Il s’agit d’un DRV capable d’exploiter l’énergie solaire, dont les émissions de gaz à effet de serre sur toute la durée de vie de l’équipement sont beaucoup plus faibles que les énergies fossiles.



Le DRV Photovoltaïque Actif repose sur le principe d’autoconsommation intelligente, qui optimise le fonctionnement des équipements : il utilise en priorité l’énergie solaire gratuite et décarbonée via les panneaux solaires et cherche à limiter l’utilisation du réseau électrique.

La régulation développée demande au DRV de s’adapter à la production solaire en temps réel. Le DRV est ainsi Actif, car il doit fournir le confort demandé par les occupants et également s’adapter à la production solaire. La puissance du groupe extérieur, DRV Sigma ou DRV Set Free Mini, s’adapte en fonction de l’apport solaire, pour limiter l’utilisation du réseau, dans une optique de sobriété énergétique et de maîtrise des coûts.

Maximilien Fontaine, Chef de marché Petit tertiaire & Régulation, souligne : « Avec le DRV Photovoltaïque Actif, nous proposons un système qui allie ENR, haute efficacité et régulation intelligente. Le développement de cette solution s’est inscrit autour de 3 piliers : garantir le confort des occupants, maximiser l’autoconsommation de l’énergie solaire et fournir un outil de suivi énergétique complet. »

Une solution ENR pour plus de sobriété en carbone

Nous savons tous que les énergies fossiles sont limitées et qu’elles ne peuvent pas soutenir la croissance perpétuelle. De plus, l’extraction, la transformation, le transport et la combustion des énergies fossiles entraînent l’émission de très grandes quantités de CO 2 , responsables en très grande partie du réchauffement climatique. Face à ces défis, l’alternative principale est de se tourner vers les ENR, dont les émissions de gaz à effet de serre sont très largement inférieures à celles des énergies fossiles.



Par ailleurs, pour bénéficier d’un confort optimal et éviter aux occupants de se sentir diminué physiquement, à cause d’un environnement trop chaud ou trop froid, le prérequis obligatoire est de chauffer, refroidir et ventiler correctement un bâtiment tertiaire. Par conséquent, fournir de l’énergie au bâtiment est nécessaire, particulièrement dans les bureaux, hôtels, surfaces commerciales et hôpitaux, où le confort thermique et le bien-être des occupants sont primordiaux. Le groupe Johnson Controls-Hitachi s’est penché sur cette question essentielle : comment faciliter la transition énergétique avec une solution capable de concilier confort, performance et décarbonation ?

Une solution idéale pour un bâtiment tertiaire

Le DRV Photovoltaïque Actif Hitachi est particulièrement adapté pour le tertiaire, car il offre :

Une constance du budget énergétique : l’autoconsommation garantit plus d’indépendance vis-à-vis de la variation des coûts de l’énergie et donc un budget mieux maîtrisé.

: l’autoconsommation garantit plus d’indépendance vis-à-vis de la variation des coûts de l’énergie et donc un budget mieux maîtrisé. Une production solaire en phase avec les besoins d’un bâtiment tertiaire : pour les bureaux et surfaces commerciales, la production solaire est maximale dans la journée, quand le bâtiment est occupé pleinement. Aucun besoin de stockage, la production est utilisée immédiatement et le taux d’autoconsommation est ainsi très important puisque les besoins coïncident avec les périodes de production solaire. L’algorithme intelligent optimise le fonctionnement des équipements et permet d’aller jusqu’à 70% d’autoconsommation.

: pour les bureaux et surfaces commerciales, la production solaire est maximale dans la journée, quand le bâtiment est occupé pleinement. Aucun besoin de stockage, la production est utilisée immédiatement et le taux d’autoconsommation est ainsi très important puisque les besoins coïncident avec les périodes de production solaire. L’algorithme intelligent optimise le fonctionnement des équipements et permet d’aller jusqu’à 70% d’autoconsommation. Un suivi et une optimisation de la consommation et de la production : la solution permet de monitorer les données et d’agir sur les consommations. Cela permet d’avoir un suivi régulier et en temps réel de l’installation solaire.

Un contexte réglementaire qui implique un changement d’habitudes

Dans le neuf comme dans la rénovation, la décarbonation des bâtiments et la recherche d’indépendance énergétique sont aujourd’hui des objectifs majeurs. Une série d’actions est engagée, à l’échelle nationale et européenne, en faveur d'une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.



Que ce soit sur le marché du neuf, avec la loi énergie Climat, la RE2020 et le décret BACS, ou sur le marché de la rénovation, avec le décret Tertiaire et le plan européen RePowerEU, l’objectif de diminution de l’impact carbone est fort. La solution DRV Photovoltaïque Actif, dotée de très hautes performances, s’inscrit dans cette logique, avec une volonté de réduire les consommations, pour améliorer le bilan énergétique et carbone des bâtiments tertiaires.



Grâce à l’autoconsommation, le DRV Photovoltaïque Actif limite la production de carbone en phase d’exploitation. Il fonctionne avec toute la gamme d’unités intérieures DRV Set Free et dispose d’une solution de gestion centralisée, CSNET Manager 2, compatible avec la plupart des protocoles du marché, comme Modbus, BACNET et KNX. L’ensemble des équipements Hitachi est éligible aux CEE, un levier financier dédié à la rénovation des bâtiments, au service des entreprises et des investisseurs, pour leur permettre d’installer des systèmes performants et atteindre leurs objectifs énergétiques.

Un outil de suivi énergétique complet

Grâce au système de monitoring photovoltaïque FHE, le DRV Photovoltaïque Actif Hitachi peut piloter, mesurer et monitorer automatiquement les postes de puissance d’un tableau électrique, afin d’accroître l’autoconsommation. L’objectif est de réduire la facture d’électricité en optimisant le fonctionnement, pour atteindre jusqu’à 70% d’autoconsommation.

Via l’interface web et l'application sur smartphone FHE Connect, le gestionnaire peut suivre les informations de production solaire et les consommations de son bâtiment. Il peut aussi être prévenu du comportement énergétique de son bâtiment, grâce à des programmes d’alarmes et de notifications. Le système donne également un accès aux prédictions de production et au suivi des consommations afin de déclencher les équipements énergivores au bon moment.



Déjà très en vue pour les particuliers, l’autoconsommation devient de plus en plus plébiscitée par les entreprises, notamment celles engagées dans une politique de développement durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises. Entre la hausse des prix de l’électricité et la baisse des coûts liée au photovoltaïque, c’est l’une des meilleures options pour maîtriser son budget énergie et être acteur de la transition énergétique.

