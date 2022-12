Nouveau : Panelife, le panneau de coffrage universel économique et ergonomique

Léger, souple et lisse, le nouveau panneau de coffrage Panelife est disponible dans le catalogue Doka. Il vous sera utile sur vos chantiers pour tous vos coffrages de dalles !

Panelife est proposé en deux épaisseurs : 15 ou 18mm, les deux ayant pour dimensions 200/50 cm. Ce panneau de coffrage permet d’assurer des finitions lisses grâce à ses bordures en polyuréthane.

De plus, le recto et le verso du panneau sont réutilisables plusieurs dizaines de fois, ce qui en fait un partenaire de choix sur vos chantiers.

Grâce à son extraordinaire durée de vie, il contribue à réduire les déchets de bois de chantiers jusqu'à 88%, et à réduire les transports d'approvisionnement jusqu'à 80%.



Panelife pèse entre 12 et 14kg en fonction de l’épaisseur choisie.

L’ergonomie est donc de mise ! Panelife intègre donc tout naturellement notre gamme ErgonomiX qui vise à améliorer les conditions de travail sur chantier et réduire les troubles musculo-squelettiques.



Enfin Panelife se veut pratique : ce panneau multiplis est le bon compromis entre solidité et poids. Les bordures en polyuréthane préviennent la casse en cas de chute.

Le préperçage aux extrémités facilite le cloutage. À l’image du Xlife, le Panelife est réutilisable plusieurs dizaines de fois et s’adapte à toutes les marques de panneaux.

Disponible à la vente et à la location, Panelife peut être utilisé pour vos coffrages de dalles dès aujourd’hui.



Photo à la une : Panelife 200/50cm, poids de 12 kg, épaisseur de 15mm

Crédits Photos : © Doka France