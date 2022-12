Le charme de l’Italie revisité pour cette cuisine en HIMACS : un design épuré couplé à une fonctionnalité optimisée

Une cuisine ouverte accrocheuse, conçue par Pirkelmann + Schmidt de Munich, pour cette spectaculaire maison du sud de l'Italie, a été sublimée par l'utilisation d'HIMACS. À contre-pieds des meubles bas typiques avec façades en bois ou peintes, cette cuisine est composée de façades en HIMACS, et d’un plan de travail assorti avec son évier intégré. Il en ressort une merveilleuse sensation de calme et d'espace, renforcée par l'absence d'éléments muraux, pour un espace ouvert et accueillant.

Située dans la région des Pouilles, dans le talon de la "botte" de l'Italie, cette maison de vacances récemment construite est à la fois moderne et dotée d'un charme historique. Des murs en calcaire, des sols clairs en pierre naturelle et de hauts plafonds en dôme, sont les caractéristiques de la construction italienne traditionnelle. Le meilleur exemple en est la cuisine ouverte qui donne sur le vaste jardin. Il s'agit d'un dialogue élégant entre la forme et le design qui prend vie avec des touches intérieures minimalistes. Le design de l'espace est sobre et moderne avec une abondance de charme italien. Nichée directement dans l'espace ouvert, la cuisine minutieusement conçue, dont toutes les surfaces visibles sont en HIMACS, est un véritable bijou parfaitement ajusté qui rayonne d'harmonie en parfaite symbiose avec les éléments rustiques en calcaire et pierre naturelle. "C'est une cuisine qui a beaucoup à offrir, et pourtant, elle est impressionnante de minimalisme tout en restant de haute qualité dans sa conception", explique Sebastian Schmidt, menuisier, technicien du bois et planificateur en charge du projet.



Une cuisine typique comporte des éléments bas et au-dessus du comptoir, ainsi que des armoires hautes et des panneaux de revêtement : beaucoup d'éléments réunis pour former une cuisine uniforme et fonctionnelle. Une unité parfaite forme la cuisine "Essenz", conçue, dessinée et réalisée par le célèbre fabricant de cuisines Pirkelmann + Schmidt de Munich, prend ce schéma classique et le renverse. L'élégance du blanc souligne les qualités particulières du matériau et les détails finement travaillés. En parfaite adéquation avec la devise "Substance over style", l'élégance fondamentale du design est fondée sur la compétence et le savoir-faire exceptionnels de ses matériaux et de son exécution.



Pour épouser le style de vie désiré et ainsi relier le design à l'aspect pratique de l'utilisation quotidienne de la cuisine, les experts munichois considèrent le choix du matériau comme une priorité absolue pour toute cuisine. Dans ce cas, toutes les surfaces visibles ont été fabriquées à partir du Solid Surface HIMACS, dans la teinte Alpine White, lumineuse et mate. "Le mélange high-tech de minéraux, d'acrylique et de pigments naturels est particulièrement adapté à une utilisation dans les cuisines et les salles de bains", affirme le planificateur.

De nombreux détails, comme la cuisinière à gaz encastrée ou l'évier parfaitement intégré avec son robinet en cuivre design, ont été exécutés avec une attention toute particulière grâce à la polyvalence du matériau et à la façon dont il peut être travaillé. Cette évolution de la ligne de cuisine "Essenz" de Pirkelmann + Schmidt présente d'autres qualités non négligeables. Par exemple, le plan de travail est en retrait des bords, à une distance identique à l'épaisseur des façades. Il s'agit d'un détail finement élaboré qui renforce l'harmonie particulière de cette cuisine.

Une conception soignée, rehaussée par les détails

Le noyau interne de l'armoire est constitué de contreplaqué, revêtu de HIMACS de 12 mm. Le lave-vaisselle intégré a nécessité le double de matériau, y compris des balanciers pour optimiser la répartition du poids. Il a fallu quatre jours à l'équipe pour l'installer.



Les différents éléments ont été achevés en atelier et les coques en HIMACS ont été montées sur place sur le cadre, assemblées, collées, et le polissage final a été réalisé sur place. Le résultat : les façades, les garnitures, le socle, l'évier et le plan de travail sont tous réalisés dans un seul matériau, en une seule pièce, transformant la cuisine en une unité continue, pure à l'éclat uniforme.

Grâce à sa flexibilité et à ses propriétés, HIMACS est idéal pour les cuisines. HIMACS est incroyablement hygiénique et résistant à l'usure, aux rayures, aux taches et aux rayons UV. De plus, sa surface non-poreuse rend le matériau imperméable et extrêmement facile à nettoyer. Les propriétés thermoformables de l'HIMACS lui permettent également d'être moulé dans n'importe quelle forme et taille, ce qui en fait le matériau parfait pour créer des surfaces de travail avec éviers intégrés ainsi que des façades. L'absence de joints visibles assure un aspect lisse et sans joints, empêchant ainsi la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler sur la surface. Cela fait d'HIMACS un matériau aux propriétés hygiéniques imbattables.

Crédits Photos : © Pirkelmann + Schmidt