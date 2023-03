Lancement de la GRAF Academy chez GRAF France à Dachstein (67)

Forte d’une expérience de 60 ans dans le domaine de la valorisation des eaux pluviales et des eaux usées, GRAF n’a cessé d’évoluer au fil des années.



S’adaptant continuellement au contexte économique, environnemental et social, la filiale GRAF France se lance aujourd’hui dans une nouvelle aventure.

Zoom sur la GRAF Academy

À ses débuts en 1978, la filiale GRAF France, ne possédait qu’un seul bâtiment. Elle s’est ensuite étendue avec la construction de halls de production et d’espaces de stockage. Le site occupe aujourd’hui une surface de 150 000 m².



Après plusieurs mois de travaux, le bâtiment historique de l’entreprise, s’offre deux nouveaux espaces : un showroom de 300 m² et un atelier de formation de 200 m².



L’Academy s’adresse à tous types de profils concernés par la gestion des eaux pluviales ou le traitement des eaux usées (collectivités, prescripteurs, négociants, installateurs, entreprises de travaux publics...).

Son objectif est de fournir aux professionnels du secteur de l’eau et de l’assainissement une formation complète sur les enjeux de la préservation de la ressource en eau, les solutions proposées par GRAF et leurs mises en œuvre.



Pour cela, plusieurs ateliers sont proposés : une partie théorique au showroom, une mise en pratique dans l’atelier et une visite d’usine.

GRAF (67) - Batiment H6 - 2023 GRAF Academy - Showroom - 2023

Showroom

Afin d’accueillir ses clients dans les meilleures conditions, GRAF a décidé d’allouer la plus grande zone de 300 m², à son showroom.



Son objectif est de présenter les gammes de produits, dont les «best - sellers» et principales innovations qui permettent à GRAF d’être leader sur le marché.



Six zones se distinguent avec des produits à taille réelle :

1. La récupération d’eau de pluie avec la gamme des cuves à enterrer Carat et Platine

2. Les solutions d’infiltration et de rétention avec les SAUL, tunnels et cuve de rétention

3. Les solutions d’assainissement non collectifs (ANC)

4. Les séparateurs à graisses et hydrocarbures

5. Les récupérateurs aériens d’eau de pluie

6. La salle de meeting

La GRAF Academy se situe au cœur même du site de production de Dachstein et également non loin des sites allemands de Teningen, d’Herbolsheim et de Neuried. Cette proximité permet aux visiteurs de découvrir les différentes techniques de fabrications de l’entreprise (injection, soufflage, rotomoulage).



Le showroom est également équipé d’une salle de meeting. Dotée de baies vitrées, elle permet de garder une vue d’ensemble sur le showroom et ainsi d’illustrer les présentations.

GRAF Academy - Atelier de formation - 2023

Atelier de formation

En plus de son showroom, la GRAF Academy possède un atelier de formation de 200 m².



Suite à une forte demande de formations techniques, GRAF a décidé d’ouvrir un espace complètement aménagé et équipé permettant de mette en application les connaissances théoriques.



L’atelier a comme objectif de former les visiteurs au montage, à la mise en œuvre ou encore aux paramétrages des produits GRAF.



Les formations sont modulées en fonction des besoins. Plusieurs thématiques peuvent être abordées comme l’installation d’une cuve de récupération d’eau de pluie, l’assemblage d’un bassin d’infiltration, ou encore la mise en route d’un système d’assainissement non collectif.



De la pose de joints au démontage de compresseurs, les visiteurs seront guidés dans leurs pratiques et pourront compter sur les formateurs GRAF pour répondre à leurs questions.



Chaque session est adaptée en fonction des connaissances de chacun.

Photo à la une : © GRAF Academy - 2023