Réussir votre transition énergétique grâce au gaz vert

Le gaz vert, ou disons plutôt les gaz verts, pourraient représenter 20% de la consommation de gaz en 2030 et atteindre 100% en 2050 ! Une source d’énergie intéressante dans le cadre de la transition énergétique.



Si ce chiffre vous paraît incroyable, sachez que le potentiel de production de gaz verts en France est très important, grâce aux différents procédés de fabrication envisageables. Par ordre d'importance :

La méthanisation

La pyrogazéification

La méthanation

La gazéification hydrothermale

La méthanisation étant aujourd’hui la première technologie mature de production de gaz renouvelables.



En parallèle, l'hydrogène offre également un fort potentiel de décarbonation et constitue une voie complémentaire au “méthane renouvelable” pour aboutir à 100% de gaz verts à l’horizon 2050.



Viessmann, en tant que fabricant de systèmes de chauffage économiques et écologiques, est prêt pour ces évolutions. C’est ainsi que la gamme de chaudières Vitodens est adaptée à l’énergie gaz sous toutes ses formes (biométhane…) et à la combinaison avec de l’hydrogène. Cette gamme, comportant un ensemble de chaudières compatibles “gaz verts” et “H2-ready”, est en parfaite adéquation avec les enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Les derniers modèles Vitodens sont d’ailleurs d’ores et déjà en mesure de fonctionner avec une proportion de 20% d’hydrogène.

De plus, les chaudières de la gamme Vitodens sont toutes équipées d’une gestion de combustion Lambra Pro. Une technologie Viessmann largement maîtrisée depuis 20 ans ! Celle-ci permet aux chaudières de s’adapter automatiquement à chaque mélange de gaz, pour fournir un meilleur rendement et permettre une utilisation la plus verte possible. En comparaison avec une voiture, elles bénéficieraient aujourd’hui facilement du Crit’air 1 !



Choisir un générateur de chaleur fonctionnant aux gaz verts permet non seulement de protéger la planète, mais également de répondre aux besoins de confort en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce à sa puissance disponible en instantanée. D’ailleurs, grâce à l’application de pilotage ViCare, il est possible d’évaluer votre impact sur l’environnement par un suivi de vos économies d’énergie et de votre empreinte carbone - qui sera ainsi réduite.

Pour faire le bon choix et répondre aux besoins et contraintes de chaque habitation, la gamme de chaudières gaz à condensation Viessmann se décline en deux catégories : Vitodens 1xx et Vitodens 2xx.

Les modèles de la série 100, plutôt entrée de gamme, proposent un excellent rapport qualité/prix.

Les modèles de la gamme 200 sont particulièrement performants. Ils sont tous équipés du brûleur MatriX-Plus, un gage de performance qui permet notamment une grande modulation de puissance.

Certaines sont également équipées d’un ballon d’eau chaude sanitaire, pour un fonctionnement en double service.



