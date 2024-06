Le brise-soleil, une solution pour réduire la température intérieure

Avec l'augmentation des températures, des coûts énergétiques et les défis liés au changement climatique, la protection solaire des bâtiments devient une nécessité, surtout dans les régions fortement ensoleillées. Les dernières réglementations thermiques ont intégré la problématique du confort des occupants d’un local à travers des exigences formulées en matière d’apport de lumière naturelle et de limitation de la température en été. Architectes et occupants cherchent des solutions alternatives pour augmenter le confort estival des habitats et des bureaux, sans avoir recours à la climatisation.

Les brise-soleils sont conçus pour atténuer l'impact direct du rayonnement solaire sur les façades. Ils ne sont pas totalement opaques, ce qui leur permet de laisser passer la lumière naturelle tout en créant des zones d'ombre. Cette caractéristique joue un rôle crucial en offrant un équilibre parfait entre lumière et ombre, tout en apportant des possibilités architecturales diversifiées. En plus de leur fonction esthétique, les brise-soleils contribuent à créer des espaces d’intimité, particulièrement dans les bâtiments collectifs. Découvrez sans attendre une sélection de projets montrant les possibilités offertes par les brise-soleils sur le site de Joris Ide, expert européen des solutions d’enveloppes métalliques pour le bâtiment. Pour en savoir plus exit_to_app