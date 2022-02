L'édition 2022 du catalogue Forbo Flooring vient de paraître !

En 455 pages, le créateur de revêtements de sol souples aussi esthétiques que performants fait une nouvelle fois la démonstration de l’étendue de ses gammes de produits et propose un outil complet, clair et didactique pour orienter les professionnels vers les solutions idoines en fonction des projets d’agencement.

Au rang des nouveautés, en vue de guider toujours au plus près les clients dans leurs choix, des table tops viennent illustrer l’ensemble des décors de chaque référence. Les 9 onglets par type de revêtements s’ouvrent respectivement1 sur une double page expliquant les gammes concernées. Enfin, Forbo Flooring enrichit son catalogue de nombreux exemples de réalisations couvrant moult segments (résidentiel, hôtellerie, santé, enseignement, commerce, tertiaire...).



Parmi le large éventail de "solutions d’avenir" Forbo Flooring, quatre inédits : le linoléum Marmoleum linear, les nouveautés textiles aiguilletés Showtime & Forte tile et textiles tuftés Tessera (struktur 1, create space 1, chroma, diffusion, earthscape, perspective) ainsi que le tapis de propreté Coral bright. Le précieux cahier technique distillant des informations pratiques2 clôture toujours le catalogue, précédé par un focus sur le service personnalisation de Forbo Flooring offrant la possibilité de créer ses sols sur-mesure !



Un condensé de créativité et de technicité édité à 13.500 exemplaires et à découvrir aussi en version digitale.

Un outil 100 % opérationnel pour accompagner les professionnels au quotidien

Via son nouveau catalogue, Forbo Flooring entend nourrir une relation privilégiée avec artisans et négociants. Chacun y puise des conseils en fonction de ses projets, qu’il s’agisse de sélectionner un revêtement adapté au lieu où il sera mis en œuvre, de connaître les performances techniques d’une référence, ses atouts en termes de Développement Durable aussi (notamment afin de répondre aux certifications des bâtiments telles que LEED, BREEAM ou HQE®), de commander en ligne via forbOnline, de demander des échantillons, de recevoir une assistance sur chantier, de recycler ses chutes ou encore de se former. Au fil de 9 onglets distincts, les différentes catégories de revêtements sont passées en revue à travers une mise en page qui allie descriptifs techniques, avantages produit, labels environnementaux, nuanciers graphiques, croquis et nombreuses photos d’ambiance.

4 nouveautés

Marmoleum linear

Issus à 97 % de matières premières d’origine naturelle, intégrant jusqu’à 68 % de produits biosourcés, les linoléums Marmoleum agréent une nouvelle gamme aux motifs lignés. Marmoleum linear insuffle aux lieux à fort trafic une ambiance "cocon" attrayante dans laquelle on se sent bien et serein.

Showtime graphic

Au cœur de sa collection de textiles aiguilletés (fabrication 100 % française, concentrant 50 à 65 % de matière recyclée, jusqu’à 100 % pour l’envers polyester des produits !), Showtime fins deniers se veut désormais colour ou graphic. Quant à la gamme gros deniers Forte, elle accueille une version modulaire gage d’une très grande facilité et rapidité d’application en pose poissée : Forte tile, en format dalles de 50 x 50 cm.

Tessera create space 1

La famille de textiles tuftés Tessera, répondant plus particulièrement aux exigences des locaux administratifs contemporains, s’agrandit elle-aussi avec l’arrivée de 6 collections des plus variées : struktur 1 à boucles rases, create space 1 fabriqué à partir de fils ECONYL régénérés et teints dans la masse, chroma qui décline 27 coloris sophistiqués, diffusion aux décors inspirés par les structures de cristaux, earthscape au motif apparemment infini et perspective combinant 2 tonalités de fil pour un aspect légèrement strié et une surface luxueuse.

Coral bright

Le tapis de propreté Coral bright fait son entrée affichant, comme ses homologues, la performance de retenir jusqu’à 95 % de saleté et d’humidité et de réduire les coûts d’entretien jusqu’à 65 %. Sa distinction : un tarif ultra raisonnable qui ouvre le champ des possibles aux halls avec une fréquentation faible à moyenne.

1 - Tapis de propreté, Marmoleum, LVT, Hétérogènes U3/U4, Hétérogènes U2s, Homogènes, Solutions techniques, Flotex, Solutions textiles.

2 - Certifications et normes, principes de mise en œuvre, modalités d’entretien...

