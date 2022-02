Le Château Dampierre, dans les Yvelines (78), retrouve son lustre d’antan grâce au savoir-faire de Saint-Astier®

Le savoir-faire de Saint-Astier® a été mis à l’honneur lors de la rénovation du Château Dampierre dans les Yvelines (78). Des travaux gigantesques ont été entrepris pour redonner le lustre d’antan à ce bâti du XVIIème siècle.

Apprécié des rois Louis XIV et Louis XV pour sa douceur de vivre et son environnement riche en gibier, le domaine de Dampierre-en-Yvelines est une propriété située dans la vallée de Chevreuse, proche de Paris et du château de Versailles. Edifié au XVIIe siècle à la demande du Duc de Chevreuse, Charles-Honoré d’Albert de Luynes, la construction du château a été confiée à l’architecte Julles hardouin-Mansart, alors qu’il réalisait le château de Versailles pour le roi Louis XIV.



Comme de nombreux bâtis anciens, celui-ci a souffert d’un manque d’entretien durant une vingtaine d’année. Racheté en 2018 par Monsieur Franky Mulliez, fondateur de Kiloutou, et son épouse Marine, tous deux passionnés d’histoire de l’art et d’architecture, le couple a entrepris de gigantesques travaux de rénovation pour redonner au château son lustre d’antan qui porte sur tous les éléments de l’édifice (charpente, couverture, maçonnerie, menuiserie…). Une fois rénové, le château ouvrira ses portes au public et abritera un musée de la calèche.

Reproduire la teinte d’origine

Parmi les travaux de rénovation, l’enjeu a été ici de refaire en totalité ou partiellement les panneaux d’enduit de façade avec le même ton d’origine. Saint-Astier® a su relever le défi grâce à son mortier plâtre et chaux, le PC TEINTÉ®. Non seulement celui-ci intègre les mêmes matières que les enduits d’origines (plâtre et chaux), mais il permet également de retrouver de nombreuses teintes d’époque utilisées dans les bâtiments anciens, comme celle du château Dampierre.

Un effet gratté d’un autre temps

De plus, l’enduit d’origine présente un effet gratté spécifique qu’il a fallu reproduire. Après recherches, il s’est avéré que les panneaux enduits avaient été fouettés à l’aide de petites sections de branchages. Des tests ont alors été menés et ont permis de reproduire le même motif avec des fagots de bouleau dans le frais de la couche de finition épaisse de 3 à 4 cm. Au total, c’est plus de 1 000 m² de façades qui ont été totalement rénovés ou partiellement restaurés.

Outre le PC TEINTÉ®, le chantier a également fait appel au savoir-faire de Saint-Astier® par la mise en œuvre de produits complémentaires : la solution COULINEX®, la CHAUX PURE BLANCHE LC****® et le badigeon de chaux BADILITH®.

Maître d’ouvrage : SCI Ky Dampierre (78)

Maître d’œuvre : 2BDM (75)

Entreprise (applicatrice) : Pierre Noël (75)

Crédits photos : © Saint-Astier®