Le comblement de cavités souterraines pour empêcher les risques de fontis du sol

Les galeries et passages dans le sous-sol peuvent avec le temps provoquer des désordres pour le ou les bâtiments construits dessus. Comme par exemple en Alsace où une série de trois cavités furent construites par l’homme sous des maisons et immeubles proches. La détérioration inévitable de ces galeries risquait néanmoins de provoquer un effondrement du sol en surface.

Une cavité, quatre parcelles, un seul aménagement en sous-sol…

Les constructions se situent dans une ville aux abords de Mulhouse, dans l’Est de la France. La cavité à l’origine des désordres n’est pas naturelle, elle a été construite par l’homme et un seul tronçon a été aménagé pour en assurer la pérennité.



Cette galerie creusée dans le loess avait une largeur d’environ 3 m pour une hauteur de 2,50 m. Elle mesurait environ 45 m, et par conséquent courait sous quatre parcelles, comprenant deux maisons et un immeuble.

Une dégradation du toit des galeries

La surveillance régulière des cavités a permis de détecter une dégradation de leur état au fur et à mesure des années.



Le phénomène observé était une chute de loess du toit des galeries. Ce phénomène naturel avec le temps risquait à terme de fragiliser le toit des galeries. Il y avait à terme pour les occupants des terrains un risque de fontis en surface.



Ces risques d’affaissement des sols au-dessus de cavités sont des causes majeures qui nécessitent une intervention efficace et pérenne dans le temps. La technique de comblement de cavité souterraine proposée par URETEK® était une réponse à toutes ces problématiques.

Inspection des galeries (Ici : zone aménagée) le loess du toit des cavités

La solution de comblement de cavité souterraine URETEK®

URETEK® a mis au point un procédé spécifique permettant de résoudre les problèmes de fontis en surface. Il consiste à remplir une cavité souterraine ou enterrée avec des billes d’argile désactivée, puis à injecter une résine expansive spécialement développée par l’entreprise.



Cette combinaison unique permet non seulement de combler divers volumes et d’effectuer un clavage parfait, mais également d’éviter le risque d’affaissement de sol sous la cavité comblée grâce au remplissage de matériaux légers.



Cette technique sécurise ainsi les sols et élimine le risque d’apparition de fontis.

Intervention de l’équipe URETEK® dans la galerie Cloisonnement de l’accès galerie pour finaliser le comblement

Une intervention rapide et économique

L’intervention de l’équipe URETEK® a été précédée d’un repérage réseaux réalisé par l’entreprise indépendante Fast Détection. Cette étape est nécessaire pour s’assurer qu’il n’y ait aucune interaction avec les éventuels conduits en place ni aucun dommage causé lors de l’intervention.



Le procédé URETEK® est alors appliqué avec le soufflage des billes d’argiles, de l’ordre de 100m3 environ pour combler deux tronçons. Ensuite il a fallu injecter environ 450kg de résine expansive pour réaliser le clavetage parfait des galeries.



Les travaux n’ont duré que 3 jours pour une efficacité du traitement immédiate. Cette solution URETEK® permet de réaliser des économies de temps et d’argent, tout en garantissant des résultats immédiats et durables dans le temps.

Vérification par tests pénétrométriques après intervention dans la galerie

Les avantages URETEK®

Mise en sécurité très rapide des zones à risque.

Installation et repli de chantier très rapide.

Contrôle des résultats immédiat.

Ne fait pas barrage aux circulations d’eau en sous-sol.

La faible densité des billes d’argile et de la résine n’apportent pas de surcharge notable.

Aucun retrait au niveau du clavage.

Application par tronçon possible en solution provisoire.

