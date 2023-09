Optimiser la gestion de paie dans le BTP grâce à des solutions adaptées

La paie dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics fait partie des plus complexes. Son traitement exige une allocation de temps importante. En outre, il est difficile de s’assurer de la conformité des fiches de paie aux exigences légales actuelles. Les solutions de gestion de la paie proposées par BRZ France s'adaptent parfaitement à toutes les entreprises du secteur du BTP.

Le logiciel de paie Silae est ainsi pensé pour faciliter le travail des entreprises qui disposent de compétences en interne pour gérer les salaires des employés. L’autre option est l'externalisation, qui permet aux entreprises de confier cette tâche directement aux gestionnaires de paie BRZ.

Gérer ses bulletins de paie en toute confiance

Logiciel de paie leader sur le marché français, Silae Paie est actualisé en temps réel sur les aspects légaux et conventionnels pour les entreprises de BTP afin de réaliser des paies 100% conformes.

Une équipe de 26 consultants, gestionnaires de paie et juristes en droit social, assure l’accompagnement, le support paie et gestion sociale ainsi que la réalisation de bulletins et déclarations conformes à la législation et aux conventions collectives. En cas de besoin, elle peut prendre le relais lors d’absence temporaire du gestionnaire de paie de l’entreprise.

En utilisant le logiciel Silae Paie, les entreprises du BTP bénéficient de nombreuses fonctionnalités leur permettant d’optimiser leur activité et ainsi obtenir de meilleures performances globales. Cela inclut notamment la centralisation des informations légales et conventionnelles pour le BTP, évitant ainsi de maintenir une veille légale.

Le logiciel Silae Paie est un outil sécurisé et confidentiel entièrement interfaçable avec la comptabilité de l’entreprise. Il permet de saisir des éléments RH tels que les congés, imputant automatiquement les modifications sur les salaires. Il contribue ainsi à une meilleure gestion des ressources humaines et financières de l'entreprise.

Externaliser la paie pour plus de sérénité

BRZ France propose un service de paie externalisée afin que les entreprises du BTP puissent se libérer des contraintes liées à l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales. Des gestionnaires de paie spécialisés prennent en charge ces missions et proposent leur accompagnement de proximité tout au long de l'année.

Chaque entreprise dispose d’interlocuteurs dédiés et basés en France. Cela permet de conserver la confidentialité, d’assurer une connaissance parfaite des dossiers et d’offrir une meilleure réactivité.

Externaliser la gestion de la paie permet aux entreprises du bâtiment de libérer leurs ressources internes tout en bénéficiant d’une paie précise et conforme. Elles peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur cœur de métier tout en réduisant jusqu’à 50% les coûts induits comparés à une paie gérée en interne.