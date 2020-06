Désireux d’apporter un service inédit à ses clients en phase de choix - en neuf comme en rénovation - et fort du constat que sélectionner un type de revêtement et une couleur de sol à partir d’un nuancier en essayant de projeter mentalement le résultat est loin d’être évident, Forbo Flooring a enrichi son Floorplanner.

Programme gratuit, disponible sur PC, tablettes et mobiles, celui-ci peut désormais mettre en situation le sol dans son propre intérieur via des simulations de couleurs et de centaines de références, à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle de pointe.

Intuitif et créatif

Floorplanner permet, dès lors, de télécharger n’importe quelle image d’intérieur et de visualiser le rendu d’un sol en quelques clics seulement.



Toute pièce peut être photographiée et l’image téléchargée dans le Floorplanner n’a même pas besoin d’être modifiée ou retravaillée : le logiciel reconnaît la zone du sol et place instantanément le décor choisi parmi toutes les options de revêtement de sol que Forbo Flooring propose.



Le sol se colore ainsi du gris au bleu, du jaune au rouge, en passant par les imitations carreaux de ciment ou bois, en linoléum, PVC, LVT... Il est même possible de combiner plusieurs références pour réaliser son calepinage !

Pratique et gratuit

Floorplanner autorise les utilisateurs à sauvegarder leurs différentes simulations, pour mieux les comparer ultérieurement en toute sérénité. Soulignons que télécharger ses propres photos n’engendre aucun frais et qu’il n’y a pas non plus de limitation en termes de quantité d’images.



Disponible gratuitement sur PC, tablette et smartphone, simple et rapide d’utilisation, Floorplanner s’inscrit dans la volonté exigeante de Forbo Flooring d’apporter toujours davantage de services à ses clients.