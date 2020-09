Depuis 1995, l’AFPA (Asssociation de Formation Professionnelle des Adultes) propose des formations consacrées à la prévention du risque amiante. Adaptées à votre activité et à votre personnel, elles sont conformes aux directives de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).