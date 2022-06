Stratobel Colour, le verre feuilleté coloré

Stratobel Colour est une gamme de verres feuilletés colorés qui combine design et sécurité pour les cloisons, les fenêtres, les séparations de pièces… Les verres feuilletés sont conformes à la norme EN 12600 en matière de sécurité. Selon leur classement (2B2 ou 1B1), ils assurent une protection contre les blessures, les chutes, les intrusions et le vandalisme.

La gamme comporte huit couleurs classiques standard qui puisent leur inspiration dans la nature, sans renoncer aux propriétés et aux caractéristiques du verre de sécurité feuilleté. Les gris et les bruns donnent de la personnalité aux espaces tout en préservant la transparence et l’apport de lumière. Les blancs (Mat 80% de TL et Mat 65% de TL) offrent la solution idéale pour vous préserver des regards indiscrets tout en laissant entrer la lumière.



Bien d’autres couleurs sont possibles, le verre feuilleté est constitué de deux panneaux de verre solidarisés par un ou plusieurs films colorés, ce qui permet d’associer diverses combinaisons de couleurs primaires pour obtenir une palette de couleurs secondaires transparentes ou translucides. Il est également possible de combiner films acoustiques Stratophone et films colorés, ce qui ajoute une fonction de protection phonique à ces verres.