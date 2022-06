HIMACS ajoute à la collection Marmo de nouvelles couleurs inspirées des aurores boréales

Inspirée par la beauté naturelle des aurores boréales, la palette de couleurs Aurora de la collection Marmo d'HIMACS évoque l'esthétique du marbre avec ses nuances à la fois subtiles et marquées, ainsi qu’un veinage délicat.

Les tons font écho aux ondes naturelles des nuages dans le ciel avec, pour certaines couleurs, des effets semi-translucides qui permettent aux designers d'expérimenter un jeu de lumière, apportant une touche naturelle à leurs projets. Aujourd'hui, HIMACS a introduit 12 nouvelles couleurs Aurora dans la série Marmo, étendant encore plus la polyvalence de cette collection.



Combinant praticité et esthétique avec la beauté de la nature et les avantages de la dernière génération de Solid Surface, HIMACS, ce matériau non poreux, peut être thermoformé pour créer des designs a l’envie, aux surfaces sans joints, faciles à entretenir et à réparer. La collection convient à la fois aux projets résidentiels et commerciaux, y compris les hôtels, les espaces de bureaux, les environnements de vente au détail et plus encore. Parmi les nouvelles couleurs Aurora, citons Aurora Calacatta Luna, avec ses veines distinctes, et Aurora Frost, avec ses propriétés semi-translucides éthérées, ce qui donne une collection actualisée qui convient à tous les projets et à toutes les esthétiques.