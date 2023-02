TONGA, un bâtiment à hautes valeurs environnementales au coeur du nouveau quartier de Nanterre

Un imposant projet aux portes de Paris, point de départ du nouveau visage de Nanterre

Comme le souligne Frédéric MOREL, architecte associé, « ce programme immobilier qui représente près de 74000m2 dont 1500m2 pour des surfaces commerciales s’inscrit dans le cadre de la construction d’un nouveau quartier au centre de Nanterre, dont le point de départ fut principalement guidé par la réalisation de cet ensemble de bâtiments baptisé ARCHIPEL. Notre volonté était de développer une architecture en rupture avec celle des tours de la défense qui se trouvent à proximité. » À ce titre, bien que dédié à recevoir plus de 4000 salariés du groupe Vinci et de la SNCF, le projet développe une architecture qui s’apparente davantage à celle qui s’exprime dans la réalisation de bâtiments de logements. « Situé dans le prolongement des quatre premiers bâtiments, TONGA se veut être une véritable vitrine du savoir-faire du groupe Vinci avec la mise en œuvre de solutions innovantes telles que Green Floor, qui propose une climatisation par air à l’aide de son principe de dalle active ventilée ou par l’utilisation du vitrage Electrochrome (Saint-Gobain) que l’on trouve sur la façade sud du bâtiment afin de limiter au maximum le surchauffe durant la période estivale » conclut l’architecte.

Un projet aux qualités techniques et environnementales hors des standards

Situé en plein cœur de ville et implanté entre le réseau des voies ferrées de la SNCF et le boulevard de la défense, la majorité des bâtiments repose sur des « boites à ressors » permettant d’absorber les vibrations liées au trafic ferroviaire et routier. Une attention particulière a été également menée sur le traitement acoustique de l’ensemble de la construction ; ainsi « Le bâtiment Tonga a fait l'objet d'exigences particulièrement poussées en termes de performances. Grace à la qualité des solutions techniques utilisées, il a obtenu le classement HQE Exceptionnel, la certification BREAM Excellent, les label OsmoZ et Effinergie ainsi que le label R2S, Ready2Services, positionnant ce bâtiment comme un démonstrateur à taille réelle et vivant de solutions respectueuses des enjeux environnementaux et sociétaux actuels et à venir. » développe Frédéric MOREL, architecte associé du cabinet VIGUIER Architecture.



Sous la contrainte de sa situation géographique, la particularité du bâtiment Tonga réside également dans une architecture très effilée. Afin de répondre au besoin d’espaces ouverts sur l’environnement urbain, le bâtiment offre à ses occupants de vastes terrasses, véritables fenêtres ouvertes sur la ville et sur l’Aréna située dans son prolongement.

Des façades murs rideaux et des ouvrants pour créer des espaces de travail confortables et ouverts sur l’espace urbain

« Concernant les menuiseries, le bâtiment est équipé de murs rideaux VEP de la gamme CW86 de Reynaers Aluminium sur les pignons sud et nord, offrant ainsi un apport maximum en termes de transparence et de lumière naturelle. Notre « cheval de bataille » réside dans notre volonté d’offrir à chaque occupant un espace de travail clair, esthétique et bénéficiant d’une ventilation naturelle modulable à souhait. » précise Frédéric Morel. Pour cela, chaque bureau est équipé de fenêtre à ouverture à la Française de la série TS68 garantissant un niveau de qualité et de fiabilité largement éprouvé sur de nombreux bâtiments à l’échelle nationale, voire internationale. Afin de garantir la sécurité maximale des occupants et d’inscrire le bâtiment dans une esthétique moderne et intemporelle, chaque fenêtre est équipée de limiteur d’ouverture et la totalité des ensembles menuisés bénéficie du traitement Qualimarine et du thermolaquage finition RAL 7016 (gris anthracite).

Solutions techniques Reynaers Aluminium :

→ Mur rideau CW86 VEP

→ Fenêtre à la Française avec limiteurs d’ouverture TS68



→ Date de livraison du bâtiment TONGA : janvier 2022.

→ Durée de construction du programme ARCHIPEL : 3 ans (2019 à 2022)

→ Maitrise d’ouvrage bâtiment TONGA : Vinci immobilier

→ Maitrise d’œuvre : cabinet Viguier architecture – Frédéric Morel, architecte associé

→ Photographe : © Alexis Toureau

