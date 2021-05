Traditionnellement peu utilisé sur les murs, le métal est pourtant un choix décoratif audacieux et atypique. Oberflex, fabricant français de solutions décoratives pour l’agencement intérieur, élargit le champ des possibles des architectes d'intérieur en leur proposant une large gamme de surfaces décoratives tout métal, esthétique et technique. Imaginée par Patrick Norguet, créateur français connu pour son design au style industriel et élégant, cette collection offre une belle façon d’habiller les murs en toute sobriété, avec finesse !

« Pure Paper Metal » est une collection de surfaces décoratives riche de 131 références obtenues à partir de 12 textures en relief spécialement développés pour une application sur métal.

Les tonalités de cuivre, inox, étain ou encore canon de fusil composent la palette de teintes. Selon les couleurs, les finitions prennent des aspects brossés, brillants ou bruts de laminage. Les surfaces « Metal », utilisées seules ou en complément des autres collections d’Oberflex, offrent de nouvelles perspectives esthétiques pour les créateurs, architectes et designers. "Cette collaboration est une formidable opportunité de développer des produits avec une marque riche de savoir-faire et de tradition et, sans réserve, tournée vers l’avenir et l’innovation." déclare Patrick Norguet. Crédits photos : Charles Seguy, Stefan Tuchila, Frank Huelsboemer Retrouvez tous nos produits sur notre page Batiweb.