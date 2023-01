Le nouveau bardage à jonction invisible. Quand PVC rime avec design...

Aujourd’hui, isoler son habitation n’est plus une option. C’est une évidence face à des factures énergétiques qui s’envolent. Et cela est aussi une nécessité environnementale.

Isoler sa maison, c’est rejeter moins de CO 2 dans l’atmosphère et donc contribuer à préverser la planète. Or, entre les fissures qui se forment au fil des années, l’eau qui s’infiltre et l’humidité qui s’accumule, 20%* de la chaleur d’une maison s’échappe par les murs non mitoyens.



*Pertes de chaleur d’une maison d’avant 1974 non isolée (source ADEME).



Pour proposer de nouveaux revêtements de façade adaptés au style de chacun et durables, Deceuninck ne cesse d’innover.

Le bardage PVC à jonction invisible P 2730 : une innovation signée Deceuninck

Chez Deceuninck, le bardage est un atout essentiel pour protéger sa maison, l’isoler et la mettre en beauté.



Le nouveau bardage à jonction invisible P 2730 répond aux attentes des plus exigeants. Il existe en deux versions :

Standard, PVC celulaire recouvert d’une couche de finition PVC rigide, effet structuré - 7 couleurs.

Premium, PVC cellulaire à base de PVC recyclé recouvert d’un film - 16 couleurs.

Le bardage P 2730 est imputrescible, insensible à la corrosion et résistant aux chocs. Combiné à tout isolant compatible ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), il protège parfaitement la maison contre les intempéries et devient ainsi un formidable atout pour faire des économies d’énergie en tant que barrière thermique. À toutes ces qualités, Deceunick associe la praticité. Grâce à son système de rainures et languettes qui permet de placer automatiquement les planches parallèles entre elles, le bardage à jonction invisible P 2730 se pose facilement, rapidement et s’entretient tout aussi aisément.

Un esthétisme différenciant

Après les fixations invisibles, Deceuninck franchit une nouvelle étape dans « l’épure » et réalise un véritable tour de force avec ses profilés de jonction. Résultat : une façade à l’aspect lisse et design. Et toujours, de nombreux profilés de finition assortis qui permettent de personnaliser son revêtement de façade pour une finition impeccable, tels que profils de départ et de bordure, coins intérieurs/extérieurs, raccords, cornières... Tout est pensé dans les moindres détails.

Le nouveau bardage premium invisible se décline en 2 gammes

→ LA GAMME STANDARD PVC

Le profil PVC cellulaire est recouvert d’une couche de finition en PVC rigide, teintée dans la masse. Tel est est le secret des teintes élégantes de ce profilé. Il se décline en 7 couleurs pour mettre sa façade en valeur.

→ LA GAMME STANDARD PREMIUM

Zoom sur son aspect et son toucher similaires au bois naturel ou peint. Son secret : une finition pl axée.

Cette technique de transformation consiste à recouvrir les profilés d’un film en acrylique anti- UV et antisalissures.

Résultat : le mariage parfait de l’esthétique et de la performance du PVC. Avec le bardage P 2730, la finition est, une fois encore, impeccable dans les moindres détails et l’entretien facile.



Le modèle est disponible en 16 teintes.

Effets : bois naturels, bois colorés, métallique, lisse et mat.

Pour répondre à toutes les attentes, Deceuninck dispose d’une offre élargie de modèles, en trois matériaux.

→ LE PVC

Ses atouts : sa durée de vie inégalable, sa facilité d’entretien pour profiter de son bardage durant de nombreuses années mais aussi son coût abordable. Déclinés en 8 teintes masse structurées, ils s’intègrent harmonieusement à tous les décors et tous les styles et se déclinent en deux modèles : un double clin structuré P 1024 en 300 mm de largeur utile et un clin structuré P 1036 en 167 mm de largeur utile.



→ LE COMPOSITE

Comme le PVC, le composite constitue, en complément d’un isolant, une solution performante pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur de la maison.

Ses atouts : grâce à son aspect bois, la maison se fond parfaitement dans la nature qui l’entoure. Certifié PEFC pour le respect de l’environnement, le matériau composite utilisé par Deceuninck reste d’une grande qualité pendant de nombreuses années.



→ L’ALUMINIUM

Ses atouts : du style et du choix de couleurs.

Avec lui, on donne à sa maison un design unique et impeccable. Il se décline dans toutes les teintes RAL. Ses profilés de finition et ses différents profils d’accessoires sont disponibles dans des coloris aluminium assortis pour un revêtement extérieur harmonieux. De plus, il se combine avec les profilés de bardage lisse composite Twinson pour un style inédit.

Version PVC P 2730 Version aluminium P 9579 Version composite P 9576

