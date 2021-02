Le panneau Cellocem® Ultra est constitué d’une plaque fibres-ciment d’une épaisseur de 8 mm, ce nouveau parement est à la fois plus fin, plus résistant et plus esthétique que le précédent.

Incombustible, doté d’une résistance mécanique élevée (classe 4 – conforme à la norme NF EN 12467), imputrescible et dimensionnellement stable, ce nouveau parement se présente dans une finition naturelle de teinte gris-beige, avec un aspect lisse et uni des plus esthétiques.

Le parement se découpe avec une scie circulaire équipée d’un disque diamanté. L’usinage de ce produit est susceptible de produire des poussières contenant de la silice cristalline. Il est recommandé de procéder à un captage à la source de ces poussières et/ou de porter une protection respiratoire adaptée.