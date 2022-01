Le nouveau contrôleur Couleurs Design Hitachi arrive !

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning annonce l’arrivée du nouveau contrôleur filaire au design primé, à compter de février. Il représente une avancée significative, à la fois pour le confort thermique, les économies d’énergie et l’ergonomie, pour un usage tertiaire.

Un design triplement primé et une navigation intuitive

Avec son écran couleur de 4,3 pouces et son esthétique haut de gamme, le nouveau contrôleur filaire Couleurs Design est une télécommande murale innovante Hitachi Cooling & Heating, qui peut commander jusqu’à 16 unités intérieures.



« Nous avons élaboré le concept Duality Design™, qui met l'accent sur la fusion d'éléments opposés. Dans le cas du contrôleur Couleurs Design, le défi était d'allier un aspect sophistiqué à une simplicité d'utilisation. Par exemple, le tableau de commande est légèrement incurvé, ce qui crée une forme plus élégante et un meilleur accès aux boutons pour les utilisateurs. » explique le Consumer Design Group de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.



Une grande partie du développement a porté sur l'interface, en améliorant considérablement l’expérience de l’utilisateur. Une attention très particulière a été portée sur la pédagogie : on retrouve une interface claire, intuitive et simple.

De plus, l’intégration de pictogrammes très explicites, de couleurs et de graphiques simples et évocateurs permet aux utilisateurs de visualiser et de contrôler les fonctions avec facilité. Six boutons, un écran et un menu simplifié permettent aux utilisateurs d’accéder facilement à plus de 50 fonctions disponibles.

Sa conception innovante n'est pas passée inaperçue et lui a valu trois récompenses : une Red Dot Award, une iF Design Award, pour récompenser sa simplicité de contrôle des températures et enfin une European Product Design Award, dans la catégorie des systèmes de régulation de la température.

Un confort amélioré pour l’utilisateur, avec plus d’économies d'énergie à la clé

Le nouveau contrôleur Couleurs Design allie confort de l’utilisateur et économies d’énergie. Les nombreuses fonctions intelligentes positionnent ce contrôleur comme un des plus hauts de gamme du marché.



Le confort thermique est un élément primordial, il permet à tous les occupants de se sentir bien. Cette notion participe au bien-être et influe positivement sur l’activité des collaborateurs et des clients. Ainsi, les ingénieurs Hitachi ont travaillé particulièrement sur cet axe. Tout d’abord, La fonction exclusive GentleCool permet d’éviter les courants d’air froid en sortie de l’unité, en limitant la température de soufflage. De nouvelles fonctions font leur apparition :

CrowdSense : associée au capteur de mouvement de l’unité intérieure, détecte le nombre de personnes afin d’anticiper les besoins de puissance dans le but d’éviter les surchauffes.

: associée au capteur de mouvement de l’unité intérieure, détecte le nombre de personnes afin d’anticiper les besoins de puissance dans le but d’éviter les surchauffes. FloorSense et FeetWarm : utilisent le capteur radiant de l’unité intérieure pour analyser et combattre la stratification. Ces fonctions vont ajuster les volets de ventilation pour homogénéiser la température de la pièce.

: utilisent le capteur radiant de l’unité intérieure pour analyser et combattre la stratification. Ces fonctions vont ajuster les volets de ventilation pour homogénéiser la température de la pièce. AirFlowControl : permet à l’utilisateur de choisir un soufflage direct ou indirect sur les occupants.

Grâce à toutes ces fonctions innovantes, le contrôleur Couleurs Design Hitachi permet de créer une ambiance unique. À noter que le capteur de température intérieure intégré offre un calibrage de précision.

Maximilien Fontaine, Chef de marché Petit tertiaire & Régulation, souligne : « Notre nouveau contrôleur offre non seulement le meilleur confort thermique du marché, mais il permet aussi de visualiser et d’optimiser les consommations, grâce à différentes fonctions d'économie d'énergie programmables. »

La fonction AutoSave utilise le capteur de mouvement pour réduire et même arrêter la puissance de l’unité intérieure si la pièce est inoccupée. La fonction ECO dispose de plusieurs niveaux. Il est possible de limiter la puissance du groupe extérieur pour réaliser des économies d’énergie, en mode chaud ou en mode froid. Concernant les unités intérieures situées dans une même pièce, il sera proposé de réaliser des rotations de fonctionnement, la ventilation continue permettant d’homogénéiser la température.



Enfin, pour des applications de centre-ville ou zones sensibles, les utilisateurs peuvent contrôler le niveau sonore des unités extérieures via le contrôleur Couleurs Design, et activer et/ou programmer le mode nocturne silencieux.

Une fonction spéciale pour un usage hôtelier

Avec son design élégant, le contrôleur couleur avancé est idéal pour les hôtels et les structures d'accueil. Celui-ci dispose d’un mode Hôtel qui permet de faciliter l’utilisation en offrant un accès rapide aux fonctions principales utilisées par les clients (mode, température, sélection de la langue). De même, le personnel de l’hôtel pourra réinitialiser très simplement le système aux paramètres par défaut pour l’accueil des prochains clients. En termes d’économies d’énergie, deux fonctions sont importantes : activation d’un réduit de température lorsque la chambre est libérée ainsi que la compatibilité avec la carte-clé de la chambre.



En complément, pour les zones nécessitant un refroidissement ou un réchauffement rapide, comme les salles de réunion, la fonction AutoBoost se déclenche automatiquement, pour un fonctionnement à pleine puissance pendant 30 minutes, à chaque mise en marche de l'unité intérieure.

Plus de confort aussi pour l’installateur

Un travail important a également été réalisé pour faciliter la mise en service et la maintenance. Pour éviter toute utilisation incorrecte du contrôleur, un mot de passe limite l'accès au menu Service & Installation. Ce mot de passe peut être levé pour une durée sélectionnable, par exemple pour la mise en service ou les travaux de maintenance. De plus, la fonction de test est améliorée avec une aide visuelle, et chaque fonction dispose d’une description exhaustive, ce qui évite de consulter la documentation papier. Le contrôleur Couleur Design permet aussi de gérer la fonction FrostWash d'auto-nettoyage d'Hitachi Cooling & Heating, nouvellement introduite dans les unités intérieures DRV. Avec une interface fournie en 24 langues, le contrôleur filaire avancé est destiné à devenir un best-seller mondial dans sa catégorie.

