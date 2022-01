PLACO® CUBE, la nouvelle solution de "boîtes dans la boîte" autoportantes : innovation et modularité au service du confort de tous

Aménagement de bureaux dans un open-space, création de locaux techniques dans un bâtiment industriel ou une zone de stockage, d’un pop-up store dans un centre commercial, d’un vestiaire dans une école, ouverture de chambres et de salles d’attente dans un établissement de santé… La tendance est plus que jamais à la modularité ! Inédite sur le marché, la nouvelle solution de « boîtes dans la boîte » PLACO® CUBE s’intègre dans tout type de bâtiment « nu » pour réaliser des structures autoportantes flexibles de portée de 4 m ou 4,9 m.

La grande nouveauté de PLACO® CUBE réside dans le fait de passer d’un entraxe de 60 cm à un entraxe de 90 cm entre les ossatures. Qui dit moins de profilés à installer, signifie rapidité et facilité de mise en oeuvre, et réduction de l’empreinte environnementale avec jusqu’à 2 fois moins d’acier utilisé. Un résultat rendu possible par le détournement des profilés Stil Prim Tech® qui étaient jusqu’alors utilisés en plafond, pour un usage désormais en parois verticales. Ces profilés, plus rigides, permettent ainsi d’élargir les entraxes entre les ossatures. Liés entre eux grâce aux éclisses, ils forment une structure monolithe renforcée.



Associant des produits PLACO® déjà stockés en négoce, PLACO® CUBE multiplie les atouts pour toutes les parties prenantes :

aménagement flexible des espaces selon les besoins acoustiques ou feu pour le maître d’ouvrage. C’est aussi un véritable gain de surface utile jusqu’à 1 m 2 pour une boîte de 4 x 4 m, grâce à la réduction de l’épaisseur de la cloison à 12,6 cm contre 18,6 cm pour un système standard,

optimisation des coûts pour le maître d'oeuvre, grâce à la facilité de mise en oeuvre,

ergonomie de pose pour l’artisan et facilité d’approvisionnement avec une seule et même référence pour les plafonds et les cloisons.

Facilité et rapidité de mise en oeuvre

PLACO® CUBE se compose de produits PLACO® plébiscités par les installateurs pour leur facilité de mise en oeuvre : Éclisses STIL PRIM® TECH, Profilé STIL PRIM® TECH, Plaque PLACOPLATRE® BA18S.



« Le principe de ce nouveau système est simple mais il fallait y penser. Il offre un temps de mise en oeuvre record grâce à l’entraxe de 90 cm entre ossatures pour une portée de 4 m. Une solution pratique et facile à approvisionner pour les poseurs en comparaison avec les systèmes existants sur le marché qui requièrent des entraxes de 60 cm pour les ossatures horizontales et 45 cm pour les ossatures verticales. Facile à mettre en oeuvre, PLACO® CUBE est tout aussi simple à démonter. » Jérôme Goudard, Chef de groupe marketing.

Conçue suite à des remontées du terrain, la solution PLACO® CUBE répond à des enjeux actuels d’intimité, d’acoustique et de stockage. Adaptable à tous les besoins et environnements, sa modularité nourrit la liberté créative des architectes et agenceurs. Des configurations multiples, avec ou sans porte et paroi vitrée, sont imaginables. Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, PLACO® propose un configurateur qui permet aux équipes commerciales, via l’assistance technique, d’offrir une solution sur-mesure au plus près des besoins de leurs clients.

Une solution responsable

Autre atout de l’entraxe de 90 cm (pour une portée de 4 m) : la réduction du nombre d’ossatures métalliques. Jusqu’à 2 fois moins d’acier utilisé (-56% en ml de profilé) par rapport aux autres systèmes de ce type du marché ! Dans la continuité des engagements environnementaux de PLACO®, PLACO® CUBE participe ainsi à la diminution de l’impact carbone des ouvrages. Pour une boîte ouverte de dimensions 4 x 3 m, jusqu’à 3 kg d’acier/m2 seront utilisés contre 4,3 kg/m2 pour un système existant équivalent. Soit un gain d’environ 30 % sur les émissions de CO 2 relatives aux ossatures métalliques.

Confort et sécurité à toute épreuve

Pour optimiser le confort acoustique de l’espace, l’ensemble est associé à un isolant en laine de verre PAR PHONIC TECH d’ISOVER (épaisseur 85 mm) ou en fibre de bois Flex 55 d’ISONAT (épaisseur 80 mm) afin d’atteindre un indice d’affaiblissement acoustique de 45 dB et de répondre aux exigences de certains projets en matière de produits biosourcés. PLACO® CUBE constitue également une solution performante en termes de sécurité incendie, avec une résistance au feu EI60, validée par un essai au CSTB à l’échelle 1:1. Une première sur un système de ce type.

Témoignage de Benoît PHILIBERT - DIRECTEUR DE TRAVAUX CHEZ LAYE PLÂTRERIE, MEMBRE DU CLUB ENTREPRISES PLACO®.



Laye Plâtrerie, entreprise familiale depuis 1972 implantée dans le bassin grenoblois, a participé au chantier d’un entrepôt logistique d’une marque de luxe française avec l’installation de PLACO® CUBE.



« PLACO® CUBE est une révolution technique et pratique pour le terrain. C’était une attente forte que Placo® a su entendre. Aujourd’hui, nous pouvons réaliser des volumes de boîtes dans la boîte de petites dimensions, avec des épaisseurs moindres. C’est une solution gagnante à tout point de vue. De manière générale, elle offre un bon rendement économique. Facile et rapide à monter, le système a été bien étudié. On gère l’acoustique et la sécurité feu, on gagne en surface. L’utiliser sur ce chantier de dépôt logistique a été très simple et nous allons répéter l’expérience. C’est une solution performante qui a un bel avenir ! »

