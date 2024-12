helloArtisan : nos solutions pour signer plus de chantiers et développer votre activité

Artisans, prenez une longueur d’avance sur vos concurrents avec helloArtisan

À l’heure où le secteur du bâtiment fait face à une digitalisation accélérée et des enjeux de performance, helloArtisan propose trois solutions innovantes adaptées aux besoins des artisans : helloVisibilité, helloE-Secrétariat et helloRénov'Énergétique.

helloVisibilité : Soyez trouvé et choisi par vos prospects

La première étape pour développer son activité est d’être visible. Avec helloVisibilité, diffusez vos informations sur Google My Business, l’annuaire helloArtisan, et les annuaires locaux les plus pertinents pour être facilement trouvé par vos prospects. Mais la visibilité ne s’arrête pas là.

Convaincre vos prospects grâce aux avis clients

Bénéficiez d’une interface unique pour répondre aux avis reçus sur Google, Facebook, Apple Plans ou encore Waze. helloArtisan vous propose également des modèles de réponses pré- écrits ou personnalisés pour répondre rapidement et efficacement.

Mesurez votre succès

Accédez à des statistiques détaillées directement sur votre espace client, accessible via l’application mobile ou desktop. Ces outils permettent de suivre votre performance en temps réel et d’optimiser votre stratégie.

→ Quelques chiffres à retenir :

+ de 500 professionnels accompagnés

113 000 requêtes générées (appels, visites, demandes d’itinéraires)

(appels, visites, demandes d’itinéraires) 300 000 pages vues

→ Témoignage : « Avec helloVisibilité, j'ai remporté un chantier à 71 725 € grâce à ma conseillère Anne-Sophie Perez. L’application m’a permis de booster mon activité et je suis bouqué jusqu’à mi-novembre ! » – Olivier Gloannec

helloE-Secrétariat : Ne ratez plus aucun appel client !

Chaque appel peut être une opportunité. Avec helloE-Secrétariat, restez joignable sans effort. Notre service professionnel prend en charge vos appels avec un accueil personnalisé, fixe vos rendez-vous et synchronise vos plannings en temps réel via l’application mobile helloArtisan Pro.

En plus, bénéficiez d’un numéro dédié, visible dans les annuaires helloVisibilité, pour maximiser votre présence. Renforcez l’image de votre entreprise, gagnez du temps pour vos chantiers et transformez chaque appel en contrat signé.

helloRénov'Énergétique : Prenez part à la révolution énergétique de 2024

Avec 7 millions de passoires thermiques à rénover en France et un marché estimé à 33 milliards d’euros, la rénovation énergétique est une opportunité unique pour les artisans du bâtiment.

Dès la signature du devis, les aides CEE et MaPrimeRénov sont prises en charge, avec 100 % des montants avancés. Les démarches administratives sont simplifiées par une équipe dédiée, et le suivi se fait en temps réel via l’application helloArtisan Pro.

En déduisant directement les aides du devis, vous offrez à vos clients un reste à charge réduit, un argument décisif pour signer plus de chantiers.

Pourquoi choisir helloArtisan ?

Avec ses solutions adaptées, helloArtisan répond aux besoins concrets des artisans : gagner du temps, attirer plus de prospects, et augmenter son chiffre d’affaires. Ces outils sont déjà adoptés par des centaines de professionnels, et leurs résultats parlent d’eux-mêmes.

Prêt à transformer votre activité ? Découvrez les solutions helloArtisan et donnez un nouvel élan à votre entreprise.

Pour en savoir plus exit_to_app