Depuis quelques mois, un nouvel hôtel trois étoiles a ouvert ses portes à Honfleur. Construit sur le parc d’activités, face au village des marques, l’Eden Spa possède 56 chambres pensées pour accueillir aussi bien la clientèle professionnelle que les touristes venant découvrir la région ou faire du shopping. SV Miroiterie, entreprise de pose et adhérent du Réseau de fabricants Solutions Pro Sapa, a travaillé en étroite collaboration avec Sapa pour dimensionner et fabriquer les menuiseries aluminium qui habillent les parties techniques du projet : la véranda XXL de l’espace bien-être, la façade monumentale du hall d’accueil et les balcons filants des neuf chambres haut de gamme. La fabrication et la pose se sont achevées en deux mois, de décembre 2020 à janvier 2021. Le chantier global a nécessité deux ans de travaux.

Les équipes support Sapa se sont appuyées sur le logiciel Sapa Logic Plus afin de calculer au plus juste les performances des éléments de menuiseries complexes. Pour la véranda EDEN+, l’enjeu résidait dans la rigidité des profilés de la verrière. Ils ont été renforcés par des aciers pour supporter les grandes portées de 6 m ainsi que le poids des remplissages et des éventuelles chutes de neige. Côté mur-rideau NRGY 62, c’est sa robustesse qui devait être optimisée par rapport à la grande hauteur de 5,50 m entre les appuis et aux efforts générés par les vents côtiers. Le tout en conservant des masses aluminium réduites (62 mm) comme souhaité par l’agence DHD Architectes. Une fois validées, les solutions Sapa ont été développées en objet BIM. Le Bim Manager de DHD Architectes a collecté l’ensemble des éléments du projet pour les intégrer à la maquette numérique globale.

Véranda EDEN+

L’établissement bénéficie d’une piscine couverte lovée sous une véranda EDEN+ à chevrons tubulaires de près de 100 m². Ces dimensions XXL, L. 15 x l. 6,40 x h. 3 m, ont requis un soin particulier, de la phase de conception à la mise en œuvre sur chantier à l’aide d’un camion bras de grue. La véranda EDEN+ affiche des performances optimales pour permettre aux clients de se relaxer : un Uw de 1,35 pour la thermique (TLw = 59 % et Sw = 28 %) et une absorption acoustique de 34 dB. Ces performances contribuent également à la maîtrise du budget énergétique. Les profilés possèdent le label de qualité Qualimarine®, convenant particulièrement à cet environnement chloré.

Mur-rideau NRGY 62

Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée jouit d’une lumière naturelle généreuse. Son mur-rideau NRGY 62 s’élève à 5,50 m sur un angle de façade. Ses lignes verticales et asymétriques dynamisent l’enveloppe, et retranscrivent à l’identique le dessin originel de l’agence d’architecture DHD Architectes.

Châssis PERFORMANCE 70 FP

Les neuf chambres, trois par étage, offrent une vue panoramique sur le Pont de Normandie. Elles s’équipent de châssis fixes et ouvrants PERFORMANCE 70 FP installés en bandes filantes, L. 5,15 x H. 2,53 m, soit une longueur totale de 16 m par niveau. Leur trame d’1,15 m est semblable à celle du mur-rideau pour une harmonie d’ensemble. Cette gamme de menuiseries a été développée suivant un concept évolutif, qui permet d'adapter aisément l'isolation thermique aux besoins spécifiques du projet. Pour garantir un maximum de confort aux clients, été comme hiver, Sapa et SV Miroiterie ont prescrit des solutions qui atteignent un Uw de 1.16 /m²K. La performance acoustique était également un enjeu important pour la maîtrise d’ouvrage SA Loisirs Soleil. Les 42 dB obtenus sont gages de quiétude et permettent de dormir et travailler en toute sérénité.

SV Miroiterie, partenaire historique du Réseau Solutions Pro Sapa

Implantée à Rots, à proximité de Caen, l’entreprise familiale normande est spécialisée dans les produits verriers et la menuiserie aluminium sur-mesure depuis 51 ans. Ayant pour volonté de développer son activité « fabrication », elle rejoint le Réseau Solutions Pro Sapa en 2018. « Nous avons tout de suite adhéré à l’idée de rejoindre un réseau de préfabricants experts. Un moyen efficace pour développer notre force commerciale et faire évoluer les produits selon les besoins concrets des clients. », explique le Directeur David GUIBRETEAU.



En complément de son atelier de 1500 m² et de son show-room de 60 m² présentant l’ensemble des solutions Sapa, elle dispose aujourd’hui d’un nouveau bureau d’études. Une équipe dédiée réalise les chiffrages et les plans en interne. Gain de temps et économies garantis pour le maître d’ouvrage ! SV Miroiterie emploie 30 collaborateurs et a réalisé en 2020 plus de 80 chantiers.

Crédit photos Sapa - Meero