Une salle de bains épurée en HIMACS qui exprime harmonie et sérénité

Afin de convaincre le client de l’avantage d’une conception sur mesure en Solid Surface, ADJ a alors réalisé le projet en 3D et en réalité virtuelle pour immerger totalement l’architecte et les clients dans le projet. Cette approche a ainsi permis de valider l’ergonomie, le choix des matériaux et des couleurs, avec pour seule modification à la proposition initiale, l’ajout de l’éclairage LED des niches de la douche.



Le fabricant a décidé d’utiliser tout le potentiel d’HIMACS pour un design moderne, harmonieux, exprimant la sérénité tout en étant fonctionnel. HIMACS est en effet tout particulièrement adapté aux pièces humides, car sa non-porosité et l’absence de joints visibles en assurent non seulement son étanchéité, mais également une hygiène parfaite et un entretien facilité.



La surface de la pièce a permis de réaliser une salle de bains complète avec une généreuse baignoire de 180 cm, une vaste douche, un meuble double vasque, le tout en HIMACS, dans des tons doux qui en accentuent la luminosité.



L’espace douche, contigu à la baignoire, semble être monobloc, et les propriétés du matériau, robuste, non-poreux et sans joints visibles, en assurent une hygiène et un entretien irréprochables. L’assise et sa paroi murale, le fond des niches, le receveur de douche ainsi que le mur de la sous-pente, ont été réalisés en HIMACS Crystal Beige, pour contraster avec le blanc Alpine White de la baignoire et des autres parois de la douche.

L’éclairage des deux niches, intégrées dans la paroi de douche, ajoute une touche délicate tout en renforçant les contrastes couleur.



→ Le résultat : une salle de bains lumineuse jouant pleinement les complémentarités matières, et qui invite à la détente.



Cette réalisation est la parfaite illustration des tendances actuelles en matière de salle de bains, car comme la designer Néerlandaise Marike Andeweg le mentionne dans le carnet de tendances salle de bains, réalisé en collaboration avec HIMACS, une salle de bains doit inspirer confort et beauté et s’inscrire dans le temps, avec des couleurs neutres qui en assurent leur longévité.

Pour Marike, « en plus d’être fonctionnels, flexibles et faciles à entretenir, les produits de la salle de bains doivent inviter au toucher », et elle « suggère des couleurs claires telles que le blanc cassé, le gris clair et le beige. D’une manière générale, les gens veulent un environnement qui ne soit pas lourd en stimuli pour commencer et terminer la journée. »