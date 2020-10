L’entreprise de design et d’ingénierie LUMICENE* a fait appel à FIRESTONE BUILDING PRODUCTS pour l’isolation et l’étanchéité de son nouveau module d’habitation LUMIPOD, dédié aux particuliers comme aux groupes hôteliers.

Résolument innovante, cette construction monocellulaire fabriquée hors-site, de 5 à 8 mètres de diamètre, est pensée tel un cocon en symbiose avec la nature. Une architecture premium, atypique et respectueuse de l’environnement, qui nécessitait la mise en oeuvre de solutions techniques performantes et durables, à l’image de celles proposées par le spécialiste FIRESTONE :

écran pare-vapeur V-GARD™

panneau isolant PIR RESISTA AK

membrane d’étanchéité RUBBERCOVER™ EPDM

Crédit photo LUMICENE / photographe Kévin Dolmaire

ALPEX**, le distributeur agréé de FIRESTONE dans la région Auvergne-Rhône Alpes, a formé à la pose les équipes LUMICENE. Durant deux jours, les professionnels ont suivi des cours théoriques et pratiques dans leur atelier lyonnais puis sur chantier afin de pouvoir intégrer l’écran pare-vapeur, le panneau isolant et la membrane EPDM dans le process modulaire. Une préfabrication qui garantit ainsi une rapidité et une qualité de conception « usine » sans contraintes climatiques.

Crédit photo LUMICENE / FIRESTONE BUILDING PRODUCTS

Une réponse à la fois technique et architecturale

« Nous recherchions une solution d’étanchéité facile à mettre en oeuvre directement en atelier et garantissant un assemblage rapide sur site du LUMIPOD, livré en deux modules pour simplifier le transport. Notre choix s’est porté sur la membrane RUBBERCOVER™ EPDM de FIRESTONE en parfaite adéquation avec notre cahier des charges. Il suffisait à nos équipes de positionner la nappe sur la toiture, avant de la découper en suivant la forme des demi-cercles, puis d’encoller à froid. Une fois sur le chantier, elles n’avaient plus qu’à réaliser la jonction des deux modules à l’aide d’une bande de pontage adhésive (QuickSeam Cover Strip) de FIRESTONE. Nous avions également à disposition tous les accessoires de finition pour garantir l’étanchéité au niveau des anneaux de levage, des descentes d’eau pluviale ou encore de la sortie du poêle à bois. Autre avantage, la mise à disposition de l’écran pare-vapeur V-GARD™ et du panneau isolant PIR RESISTA AK. FIRESTONE nous fournissait ainsi un système complet, totalement compatible et simplifiant les échanges au quotidien. », détaille Clément SALVAIRE, Directeur Général de LUMICENE.

Souple (supérieure à 300 %), la membrane RUBBERCOVER™ EPDM épouse les acrotères du toit plat. Les nappes sélectionnées sont adaptées aux surfaces résidentielles permettant de les recouvrir avec un minimum de joints. Un gage supplémentaire de fiabilité pour LUMICENE et les futurs maîtres d’ouvrage. D’une durée de vie de plus de 50 ans et recyclables, elles sont en phase avec la philosophie de l’entreprise, qui souhaite minimiser son impact sur l’environnement.



Le panneau isolant PIR RESISTA AK, conjugué à l’écran pare-vapeur V-GARD™, optimise les performances thermiques du LUMIPOD. L’ensemble contribue aux économies d’énergie. Crédit photo LUMICENE

pour La Pépinière Charvin

photographe Maudit Salaud

Autre atout pour l’entreprise, la disponibilité des solutions FIRESTONE au-delà des frontières. Un critère de choix pour LUMICENE, qui a pour ambition de se développer à l’international et répondre ainsi aux multiples demandes provenant des Etats-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle Zélande…



* LUMICENE est une société de design et d’ingénierie lyonnaise. Elle a développé un concept innovant de menuiserie courbe et réversible avec le support industriel de Saint-Gobain, ainsi que des projets de constructions modulaires comme LUMIPOD, LumiShell et LumiBar. LUMIPOD est conçu et fabriqué à Lyon. Il se décline en 3 tailles (5, 6 et 8 m de diamètre), de la chambre minimaliste de 18 m² à la suite luxueuse ou le cocon familial de 42 m².



** ALPEX est également distributeur officiel des gammes EPDM et TPO de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS dans la région Bourgogne-Franche-Comté et le département Haute-Marne.

