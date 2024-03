Le verre cellulaire FOAMGLAS® : un matériau isolant sur lequel on peut construire !

Dans la construction de toitures activées, la résistance à la compression est cruciale. Les matériaux isolants incapables de résister à la pression peuvent causer des défauts et des fuites. Le verre cellulaire FOAMGLAS® offre une solution d'isolation idéale, capable de résister à une charge de 50 à 240 tonnes/m² sans déformation, même sous haute pression. Utilisé dans les bâtiments pour des applications d'isolation spécifiques, il peut supporter des charges élevées durant toute sa durée de vie. Par exemple, il est utilisé dans les toitures de parking à circulation dense et les constructions souterraines. Grâce à sa géométrie unique et à la structure de ses cellules de verre hermétiquement closes, il conserve ses propriétés sans déformation. Avec FOAMGLAS®, il n'est généralement pas nécessaire d'ajouter une couche supplémentaire pour répartir la charge.