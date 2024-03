HIRSCH Isolation lance les premiers isolants PSE 100 % recyclés

Après avoir mis en place le premier service de collecte et de recyclage de déchets PSE en circuits courts (REuse), HIRSCH Isolation propose maintenant une gamme d’isolants produits à 100 % à partir de matières recyclées. Une fois récupérées et triées, les chutes de PSE, provenant des chantiers, de nos clients ou de nos boucles de collecte, sont broyées et réintégrées au circuit de production classique pour fabriquer de nouveaux panneaux isolants. Les chutes de l’usine sont également intégrées dans ce processus pour une production 0 déchet.

Depuis le 1er novembre 2023, HIRSCH Isolation propose ainsi deux gammes 100 % recyclées : Stisol ® Bâtiment REuse : panneaux à bords droits pour des réservations et des coffrages lors de la phase de gros œuvre principalement.

Terradall® Portée REuse : panneaux pour l'isolation thermique des dalles portées pour tous types de bâtiments. Pour en savoir plus exit_to_app