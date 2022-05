Législatives : répondez à notre enquête ! Communiqué | 31.05.22

Partager sur :

Les 12 et 19 juin se dérouleront respectivement le 1er et le 2ème tour des élections législatives. Organisé après les présidentielles, le scrutin consiste à élire les députés siégeant à l’Assemblée nationale, dont le rôle est de débattre et voter les lois. En tant que professionnel du BTP, quelles sont vos attentes ? Exprimez-vous via notre enquête !