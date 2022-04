Élections législatives : la FFB fait 85 propositions

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) revenait ce mardi 14 septembre sur les chiffres de l'activité du bâtiment au 1er semestre 2021, et les prévisions pour l'ensemble de l'année. La FFB a fait état d'une baisse de -6,8 % au 1er semestre 2021 comparé à 2 ans plus tôt, et table désormais sur -5 % pour l'ensemble de l'année 2021. Si le logement individuel neuf, la rénovation énergétique, et l'emploi s'en sortent bien, la FFB s'inquiète en revanche des pénuries et hausses de prix des matériaux, et des surcoûts liés à la RE2020.