La digitalisation a révolutionné ces dernières années le secteur de la construction, et permis le développement de nouvelles méthodes de travail plus collaboratives. L’essor du BIM, qui permet aux professionnels de gagner en temps, en qualité, en sécurité et en rentabilité, nécessite en amont de disposer de données de mesure complètes et fiables.

C’est l’objectif de la capture de la réalité, un secteur d’excellence pour Leica Geosystems qui multiplie les innovations alliant simplicité et précision afin de rendre accessibles à tous les métiers de la filière ces technologies de numérisation 3D.



En parallèle, de nombreux acteurs ont fait leur apparition sur le marché pour accélérer cette mutation, à l’instar de Capture Solutions, distributeur agréé Leica Geosystems, qui accompagne les professionnels dans leurs projets de capture de la réalité et de traitement des données.

La capture de la réalité dans la construction

À l’heure de la transition énergétique, de la neutralité carbone et des territoires intelligents, le secteur du BTP a pris le virage du digital et la maquette numérique collaborative s’impose progressivement dans les opérations de construction. Le déploiement du BIM (Building Information Modeling) et des outils digitaux, encouragé par les pouvoirs publics à travers le plan BIM 2022, a ouvert la voie à de nouvelles méthodes de travail permettant de fluidifier la collaboration des intervenants, d’améliorer la qualité des ouvrages et surtout, de gagner un temps précieux, gage de performance et de rentabilité pour les entreprises.

Dans ce contexte, les données sont devenues essentielles pour améliorer l’acte de construire. Les solutions de capture de la réalité permettent de collecter des millions de points de données, de les transformer en nuages de points et de les intégrer à différents outils logiciels. Ce process de numérisation du réel permet d’obtenir des modèles 3D et jumeaux numériques qui seront utilisés à toutes les étapes des projets, de la conception à la construction et à l’exploitation des ouvrages. Les applications sont très nombreuses : lors de la conception, il est possible de capturer un ensemble de données complet et exact concernant la situation ou le paysage, pour produire un plan numérique détaillé du projet, lors de la construction, les maîtres d’oeuvre peuvent comparer un nuage de points relevé sur site à une certaine étape du projet avec la maquette numérique de conception, et ainsi identifier les problèmes, éviter les retards… Toutes les parties peuvent collaborer tout au long des projets au moyen de modèles 3D à jour de l’existant et des plans de conception.

En intégrant des données exactes et fiables qui font fusionner le monde réel et le monde numérique, les projets de construction bénéficient ainsi d’une meilleure planification, d’une meilleure conception et d’une meilleure exécution.

Les solutions Leica Geosystems au service de la construction

LEICA BLK2GO Toujours à l’écoute des attentes des professionnels, Leica Geosystems contribue par ses innovations à simplifier la capture de la réalité pour la rendre accessible à l’ensemble des métiers de la filière. Son offre, la plus étendue du marché, couvre en effet tous les besoins avec une large palette de solutions d’acquisition 3D statiques et dynamiques, à la fois agiles, précises et rapides. En quelques années, la technologie Leica Geosystems s’est développée pour offrir une vitesse d’acquisition et une précision accrues, des appareils toujours plus petits, plus légers, plus nomades mais également des fonctionnalités et des logiciels très aboutis, permettant aux professionnels de disposer de solutions performantes et simples d’utilisation, et de gagner un temps précieux.

Les scanners laser Leica Geosystems permettent ainsi de collecter simplement et rapidement des millions de points de données de haute précision sous forme de nuages de points afin de créer des représentations exactes de la réalité à quelques millimètres près, aisément intégrables à différents outils logiciels. Systèmes complets, les solutions Leica Geosystems incluent également les outils logiciels, terrain et bureau, intégrant ainsi l’ensemble du flux de travail, de l’acquisition, au traitement des données et à la production de livrables.

Parmi les innovations Leica Geosystems

Le scanner laser le plus rapide du marché (vitesse d’acquisition jusqu’à 2 millions de points par seconde), le Leica RTC360, combiné au logiciel terrain Cyclone FIELD 360 ainsi qu’au logiciel de bureau Cyclone Register 360, permet d’automatiser la collecte et l’assemblage des données.



La solution la plus légère (1kg) et la plus simple d’utilisation avec un seul bouton, le Leica BLK360 est un scanner laser avec imagerie compact qui utilise un télémètre laser à 360° et des images panoramiques haute définition pour créer des nuages de points 3D. Compatible avec les logiciels Leica Geosystems et Autodesk, il simplifie le transfert des données et la production de livrables.



Le Leica BLK2GO, scanner laser d’imagerie ultra mobile, permet d’effectuer un relevé 3D précis pendant que l’utilisateur est en mouvement. Il offre une mobilité accrue et simplifie ainsi la numérisation de lieux et d’objets jusqu’alors peu ou pas accessibles avec précision, rapidité et une exceptionnelle fluidité grâce aux technologies LiDAR (télédétection laser sur deux axes), SLAM (localisation et cartographie simultanées) et edge computing (traitement des données à la périphérie).

LEICA RTC360 LEICA BLK360

