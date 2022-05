Les aides financières 2022 pour la rénovation énergétique des bâtiments sont arrivées !

Lancée il y a plus d'un an, la formation AG36 de l'AGECIC dispensée sur nos plateformes de Bonson (42), Granzay-Gript (79) et Tourcoing (59) - et prochainement Buzançais (36), est un parfait complément de la formation AG34 sur la maintenance et le dépannage des poêles à granulés. L'AG36 aborde sur 1 journée toutes les questions liées à l'installation électrique des poêles à granulés. Alban Talluau, responsable technique de l'AGECIC revient sur le contenu de cette formation qui rencontre un vrai succès auprès des installateurs...