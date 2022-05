Blum sur Eurobois 2022 : Inspirer et concrétiser les idées des menuisiers et agenceurs

Les charnières, coulissants et systèmes de portes relevables Blum se distinguent par leur grande qualité. Mais l’entreprise offre davantage : des idées de meubles pratiques qui améliorent la qualité de l’habitat et des services pour accompagner l’artisan. Blum convie tous les professionnels à Eurobois pour partager ses expériences et inspirations, et découvrir son nouveau tiroir Merivobox.

Des idées pour les espaces de vie d’aujourd’hui et de demain

La cuisine, la salle de bains, la chambre ou encore l’espace bureau se transforment et passent de la simple utilité à l’expression d’un véritable mode de vie. Blum observe le marché, saisit les tendances actuelles pour développer des ferrures qui améliorent le confort d’utilisation, et va même au-delà en montrant de quelle manière elles peuvent être mises en œuvre avec des applications concrètes de meubles et de rangements pratiques pour toutes les pièces de la maison. Partager et insuffler ces nouvelles idées aux menuisiers et agenceurs, tel est le souhait de Blum sur son stand 6K72 à Eurobois, le rendez-vous majeur des acteurs de la filière bois en France qui se tient du 14 au 17 juin à Lyon, Eurexpo.

Le nouveau tiroir Merivobox en exclusivité

Blum espère aussi susciter enthousiasme et créativité avec la présentation de Merivobox, sa nouvelle « plateforme » de tiroir métallique alliant diversité de design et simplicité de mise en œuvre. La base est une coulisse identique avec une seule position de vissage en hauteur et en profondeur pour toutes les applications. La simplicité ne s’arrête pas là : une variante d’attache-façade avec la même position de perçage pour les tiroirs simples et une autre pour les bloc-tiroirs suffisent pour mettre en œuvre toutes les différentes possibilités de design de côté : avec tube, avec BOXCOVER (insert de grande dimension) ou avec BOXCAP (réhausse métallique), les options sont nombreuses et permettent de créer des meubles au style varié et reconnaissable.

Plus de soutien pour les artisans

De plus, les artisans bénéficient d’un soutien important grâce aux services et aides de montage Blum. L’objectif est de les aider au maximum dans leur travail quotidien, en simplifiant le plus possible l’intégration des produits Blum dans les processus de conception, de fabrication et de vente des artisans. Le Configurateur de meubles pour une planification rapide et sans erreur, la dernière génération de machine Minipress top (ci-contre) pour un montage efficace et précis ou l’application pour smartphone et tablette Easy Assembly pour un réglage optimal ; l’offre est large et aide tous les artisans dans toutes les étapes, depuis l’idée jusqu’au meuble fini !

