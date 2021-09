Designs épurés et de nouveaux coloris chez OKNOPLAST pour un retour à l'essentiel

Les dernières tendances demeurent à la nature et aux choses essentielles, ce qui n’est pas sans impacter le design et les couleurs des menuiseries qui en profitent pour se mettre aux goûts du jour. Pour cela, OKNOPLAST répond présent en proposant des surfaces vitrées de plus en plus grandes laissant ainsi entrer toujours plus de lumière tout en ouvrant l’intérieur vers l’extérieur.

Des couleurs toujours plus naturelles

Choisir une nouvelle fenêtre, c’est mieux s’isoler du froid et du bruit, faire des économies d’énergie et gagner en luminosité grâce à des profilés plus fins. Mais c’est aussi un parti pris sur l’esthétique. Jouer sur la personnalisation est devenu monnaie courante pour les futurs acheteurs : le choix du type d’ouverture (battante, oscillobattante, coulissante, fixe…), le format, le design de la poignée (droite, plate ou galbée), l’intégration ou non de petit-bois. Les profilés larges et épais sont ainsi délaissés pour gagner plus de lumière naturelle à l’intérieur. C’est alors une multitude de choix qui s’ouvrent à nous et qui permettent ainsi de profiter de véritables solutions sur mesure.



Qui dit personnalisation, dit choix des couleurs. Toujours dans cet esprit de retour aux sources, les nouveaux coloris OKNOPLAST - attendus pour le dernier trimestre 2021 - rappellent la nature avec 4 nouvelles teintes : Chêne Kitami, Gris Basalte, Gris Ombré et Bronze.



Ces dernières viennent compléter l’éventail de couleur qui s’était déjà élargi en début d’année avec le Blanc Mat (RAL 9016), le Gris Mat (RAL 7040) et le Gris Quartz Mat (RAL 7039). De quoi séduire et satisfaire toujours plus de clients. L’éco-responsabilité a également un impact sur le choix des couleurs des fenêtres. Les tons noirs, gris ou bruns permettront de souligner la finesse des menuiseries. Les classiques, gris argenté et blanc, toujours présents dans les coloris standards, s’accordent parfaitement aux intérieurs contemporains et aux lofts. Enfin, les effets chêne naturel ou cérusé demeurent très appréciés pour leur rendu très réaliste. Une chose est sûre, les teintes rappelant la terre et les éléments naturels ont encore de beaux jours devant elles.



Avec ces nouveautés, OKNOPLAST souhaite maintenir sa position de leader européen en restant au plus prêt des attentes et besoins du marché.

Pour en savoir plus exit_to_app