Les CEE, c’est pas si compliqué ! Isover vous accompagne

Les CEE (Certificats d'Economie d'Energie) sont un dispositif mis en place par le gouvernement pour favoriser la maîtrise de la demande énergétique. L'Etat oblige les fournisseurs d'énergie et les distributeurs de carburant à inciter leurs consommateurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique. En échange de ces travaux, les ménages reçoivent une prime ou un bon d'achat leur permettant de diminuer considérablement leur budget travaux.



Les CEE c'est donc plus d'économies pour vos clients et plus de chantiers pour vous. Cumulable avec les autres aides de l'ETAT (CITE, TVA à 5.5% et ECO PTZ) c'est l'opportunité de déclencher des travaux d'isolation et de transformer vos devis en factures !



