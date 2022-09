Extension de la gamme d'isolants en polystyrène expansé à Empreinte Carbone Améliorée (ECA)

Deux ans après le lancement du 1er isolant PSE à Empreinte Carbone Améliorée (ECA), HIRSCH Isolation est à nouveau précurseur avec le lancement d'une gamme complète de solutions ECA pour traiter toute l'enveloppe du bâtiment. En plus de l'ITE, ce sont désormais les sols et les toitures qui peuvent bénéficier d'une isolation avec un poids carbone réduit jusqu'à 60 % par rapport à un PSE classique.

Les isolants ECA de HIRSCH Isolation sont tous fabriqués en France, à partir de ressources renouvelables, des déchets organiques de 2ème génération, d'origine européenne.



Pour répondre à la majorité des applications, en rénovation comme en neuf, la gamme s'enrichit de 4 solutions :

les panneaux Terradall ® Portée ECA et Ultra ECA pour les dalles,

Portée ECA et Ultra ECA pour les dalles, les panneaux Maxissimo ® ECA pour les dallages et les chapes,

ECA pour les dallages et les chapes, les panneaux Stisolétanch® BBA ECA pour l'isolation des toitures plates.

Un pas de plus vers le bas carbone et l'application de la RE2020

Grâce à sa nouvelle gamme, HIRSCH Isolation couvre l'ensemble des applications de l'isolation de l'enveloppe du bâtiment et propose ainsi une solution adaptée aux exigences renforcées de la Réglementation Environnementale 2020. Pour attester de ses performances et de ses qualités, la gamme ECA est certifiée ACERMI et ISCC Plus. Cette dernière démontre que, depuis la collecte des matières premières (issues de biomasse ou de déchets et résidus), jusqu'au process de transformation, la traçabilité est assurée, en conformité avec ce standard international de durabilité.



Tous les produits de la gamme sont 100 % recyclables et peuvent s'intégrer au programme REuse mis en place par HISRCH Isolation pour la collecte et le recyclage des déchets.



Garants des mêmes performances thermiques et mécaniques que les isolants PSE standards, les produits ECA apportent une solution à la fois technique, économique et environnementale aux futurs chantiers :

Les panneaux ECA sont disponibles dans les formats traditionnellement utilisés sur les chantiers et peuvent être commandés sur-mesure pour répondre aux différentes contraintes d'application.

Le surcoût de la gamme ECA, de 2 à 5 euros/m ² par rapport à un PSE classique, reste compétitif sur le marché, notamment face à d'autres matériaux.

par rapport à un PSE classique, reste compétitif sur le marché, notamment face à d'autres matériaux. Avec un poids carbone réduit jusqu'à 60 % par rapport à un PSE classique*, les produits ECA anticipent le haut niveau des exigences environnementales à venir.

Une large gamme pour tous les bâtiments

Conçue pour s'intégrer dans une grande majorité de constructions, la gamme ECA est disponible en dimensions standards et dans un large choix d'épaisseurs. Elle peut également être commandée sur-mesure selon les besoins spécifiques des chantiers. Les panneaux ECA se stockent, se posent et se recyclent de la même manière qu'un isolant PSE standard et ne demandent ni logistique, ni produit d'application particulier.



Les solutions ECA de HIRSCH Isolation s'intègrent ainsi dans tout type de bâtiment (résidentiel, tertiaire, collectif), en neuf comme en rénovation. Elles répondent parfaitement aux cahiers des charges des constructions bas carbone. Dans un souci de confort et d'efficacité, les chapes isolées avec Maxissimo® ECA sont compatibles avec les planchers chauffants.



Caractéristiques techniques :



Dalles portées Terradall® Portée ECA

Longueur : 2 500 mm // largeur : 1 200 mm // épaisseur : de 20 à 300 mm

Conductivité thermique : λ 38 mW/m.K

Résistance thermique : de 2,10 à 7,85 R (m².K/W)

Dalles portées Terradall® Portée Ultra ECA

Longueur : 2 500 mm // largeur : 1 200 mm // épaisseur : de 20 à 300 mm

Conductivité thermique : λ 32 mW/m.K

Résistance thermique : de 2,50 à 9,35 R (m².K/W)

Dallages et chapes Maxissimo® ECA

Longueur : 1 200 ou 2 500 mm // largeur : 1 000 ou 1 200 mm // épaisseur : de 20 à 200 mm

Conductivité thermique : λ 31 mW/m.K

Résistance thermique : de 2,60 à 6,55 R (m².K/W)

Panneaux pour l'isolation des toitures Stisolétanch® BBA ECA

Longueur : 1 200 mm // largeur : 1 000 mm // épaisseur : de 20 à 300 mm

Conductivité thermique : λ 36 mW/m.K

Résistance thermique : de 2,25 à 8,45 R (m².K/W)

