ePoignée de porte FingerScan : l’empreinte digitale remplace la clé

HOPPE présente la nouvelle génération de sa ePoignée de porte FingerScan : la cellule du lecteur d’empreintes digitales provient désormais du fabricant ekey. Comme auparavant, le scanner est directement intégré dans la poignée de la porte d’entrée.

Le « déverrouillage » et l’ouverture de la porte d’entrée s’effectuent d’un simple geste de la main en posant le doigt sur le lecteur d’empreintes digitales. Aucune clé, carte ou code numérique ne sont nécessaires pour l’ouverture. La perte de vos clés, ou l’oubli de votre code ou encore les tentatives abusives sont ainsi exclus.



La configuration des profils d'utilisateurs se fait via l'application ekey bionyx. Elle permet une gestion simple des profils d'utilisateurs et offre des fonctions supplémentaires utiles comme la réception de notifications des entrées ou encore l'ouverture à distance de la porte.

De nombreux modèles et finitions

L’ePoignée de porte FingerScan est disponible dans de nombreux modèles : poignées battantes au design rond ou rectangulaire et également poignée de sécurité sur plaques avec aileron de tirage.

Ces nouveaux modèles viennent compléter des formes connues, comme des poignées battantes de forme carrée ou semi-ronde ou encore des poignées de sécurité avec aileron de tirage (sur plaque, plaque étroite et rosace). HOPPE est le seul fabricant européen à proposer des poignées avec aileron de tirage intégrant un lecteur d'empreintes digitales.

Tous ces modèles sont disponibles dans les finitions inox mat (F69et noir mat (F9714M) et répondent ainsi aux tendances design actuelles.

Application ekey bionyx : gestion simple des profils utilisateurs et fonctions supplémentaires utiles

L'application ekey bionyx guide l'administrateur de manière intuitive lors de la configuration de nouveaux utilisateurs ou de la lecture de nouvelles empreintes digitales. Il est possible d’enregistrer au total jusqu'à 20 profils d'utilisateurs (soit 80 empreintes digitales).

L'application offre les fonctions suivantes : autoriser ou non des entrées, définir des plages horaires d’entrée personnalisées, déverrouiller la porte à distance et enregistrer les entrées dans un journal.



L’administrateur est informé par des notifications sur son smartphone quant à l’utilisation de la ePoignée de porte FingerScan. Il est ainsi possible de constater à distance par exemple si son enfant est rentré à la maison à l'heure.



L'application ekey bionyx offre en outre les conditions nécessaires à l'intégration de l’ePoignée de porte FingerScan dans un système Smart Home.

Nouveaux modules ekey FingerScan avec un niveau de sécurité élevé

Le module du lecteur d'empreintes digitales utilisé provient du fabricant ekey, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions d'accès avec lecteur d'empreintes digitales. Les modules de la nouvelle ligne de produits "dLine" se distinguent par leur grande convivialité et leur niveau de sécurité de fonctionnement élevé. Ils fonctionnent de manière fiable, même dans des conditions climatiques difficiles, pouvant aller de -25 °C à +75 °C.

La cellule du lecteur d’empreintes digitales saisit les caractéristiques des empreintes des doigts et les compare aux données initialement enregistrées. Le taux d’erreur de reconnaissance, c'est-à-dire la probabilité qu'une personne non autorisée puisse entrer, est de 1:10.000.000 selon les statistiques d'ekey. L’ePoignée de porte FingerScan est donc 1000 fois plus sûre que le code à 4 chiffres d'une carte de crédit.



La surface particulière de la cellule du lecteur d'empreintes digitales empêche de conserver une image de l'empreinte digitale sur le scanner. Une copie non autorisée ne peut donc pas être réalisée. Des voyants LED sur la cellule indiquent l'état de fonctionnement, les étapes lors de la configuration et la reconnaissance des empreintes digitales.

Montage facile pour l'installateur

Le montage d’une ePoignée de porte FingerScan de HOPPE est simple pour l'installateur : Il lui suffit de réaliser un fraisage côté paumelles pour le contrôleur, de faire passer les câbles déjà prémontés des supports de la poignée jusqu’à la serrure motorisée en passant par le contrôleur et de les raccorder.