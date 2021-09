Les engagements éco-responsables : certifications produits et systèmes de notation des bâtiments

Les solutions de plafond et panneaux muraux acoustiques Rockfon bénéficient de certifications écoresponsables. Celles-ci peuvent vous aider à obtenir des points dans les systèmes de notation des bâtiments afin d’obtenir des certifications environnementales sur votre projet, de construction ou rénovation, dans différents secteurs (santé, éducation, commerce, bureaux, hôtellerie, résidentiel).

Ces certifications environnementales pour les bâtiments, comme le LEED, le BREEAM, le WELL Building Standard ou encore le HQE Bâtiment durable, permettent d’évaluer le niveau global de performance environnementale d’un bâtiment.



Les produits à base de laine de roche de Rockfon, possédant de nombreux avantages en terme de durabilité et de performance environnementale, vous offrent la possibilité de répondre à de nombreux critères et objectifs évalués lors de ces certifications environnementales.



Pour chacun de nos produits, vous pouvez ainsi accéder en ligne à une fiche de déclaration de durabilité, propre à chaque produit, qui compile l’ensemble des toutes les informations en rapport avec le développement durable et la circularité.



Aussi, de nombreux produits Rockfon bénéficient d’une Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), qui évalue l’impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie de chaque produit référencé. Ces FDES sont disponibles en ligne sur la base institutionnelle INIES (www.inies.fr).



D’autre part, les solutions Rockfon disposent de la certification internationale Cradle to Cradle®, ce qui vous donne la garantie d’intérieurs sains, durables, et moteurs de l’économie circulaire.



Pour accompagner au mieux l’obtention de certification environnementales, comme le LEED, BREEAM, WELL Building standard ou encore le HQE Bâtiment durable, Rockfon a créé un ensemble de brochures accessibles en ligne.



Ainsi, nous avons identifiés, pour chaque certification, les différents critères et objectifs auxquels nos produits peuvent répondre. Cela vous permet d’avoir plus de points et crédits pour obtenir la certification environnementale pour chacun de vos projets.



Découvrez l’impact positif que vous pouvez avoir sur les personnes et la planète en choisissant nos solutions de plafond et panneaux muraux acoustiques.

