Les fenêtres en bois DAKO avec crémone décorative allient les techniques de production les plus récentes à la beauté classique

Un travail de qualité supérieure

La crémone décorative proposée est disponible dans les fenêtres DAKO des séries DDF-68 et DDR-68. Elles se caractérisent par un mode de finition unique. L'attention portée aux moindres détails et le contrôle manuel final de la qualité pendant la production permettent d'atteindre la perfection du produit fini.

Les fenêtres de la série DDR-68 se caractérisent par une finition de forme unique, obtenue par un fraisage décoratif et des bords extérieurs stylisés. L'aspect sophistiqué de l'ouvrant, du dormant et des parcloses confère aux fenêtres un caractère rustique. Cette solution est particulièrement adaptée aux investissements où l'architecture de style et les intérieurs traditionnels jouent un rôle majeur.

La série DDF-68 des fenêtres en bois DAKO est une solution classique avec une forme simple et légère, en phase avec les tendances actuelles de la construction. Les bois soigneusement sélectionnés : le pin ou le meranti permet d'accorder le caractère des menuiseries à n'importe quel caractère du bâtiment, quelle que soit sa finition.

La profondeur d'installation des deux séries de fenêtres est de 68 mm et les dimensions maximales d'une fenêtre à un battant sont les suivantes : largeur - 1100 mm, hauteur - 2600 mm. Pour une fenêtre à deux battants avec un meneau mobile, la largeur maximale est de 1800 mm et la hauteur maximale est de 2600 mm.

Un accessoire pour souligner le design rustique

Le choix d'une crémone décorative pour les fenêtres en bois DAKO définit fortement leur caractère final. Cette solution est particulièrement recommandée pour les bâtiments historiques, où le souci du détail et l'aspect traditionnel jouent un rôle principal. La serrure fonctionnera également bien dans une construction classique et rustique. Elle n'a qu'une fonction décorative. La fonctionnalité et l'étanchéité totales de la fenêtre sont assurées par des ferrures périphériques standard. C'est pourquoi les fenêtres DAKO équipées d'une crémone se caractérisent toujours par une isolation thermique optimale avec Uw = 1,2 W/m2K. La gamme de modèles de crémones des fenêtres DAKO comprend une grande variété de couleurs et de finitions.

Découvrez plus de possibilités des fenêtres en bois DAKO

