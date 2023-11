Nidaplast présentera sa nouvelle gamme Ocity lors du salon Paysalia 2023 à Lyon

Limiter le ruissellement et lutter contre les îlots de chaleur

En permettant une absorption efficace, elles participent également à la réduction des risques d'inondation en limitant le ruissellement.

La gamme OCITY, en permettant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle et en réintroduisant la végétation en zone urbaine, a un réel rôle à jouer dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

Créer des espaces esthétiques et accueillants

La réalisation de parkings perméables avec les dalles de la gamme OCITY améliore la qualité de vie urbaine et contribue à la création d'espaces plus agréables, frais , accueillants et esthétiques par rapport à un parking en bitume.

Le design ingénieux des dalles offre une solution pratique pour introduire la nature au coeur de la ville.

En associant la robustesse de la dalle PAV65 et la polyvalence de la dalle NGR65, les architectes et bureaux d’études peuvent concevoir des espaces urbains fonctionnels et esthétiques qui répondent aux normes d'accessibilité PMR et aux exigences de durabilité.

