Les pires et meilleurs anecdotes des influenceurs du BTP

Des influenceurs du bâtiment, Youtubeurs, Instagrameurs… se réunissent sur le plateau de Batiradio pour nous raconter les faits les plus marquants et les plus inédits de leurs quotidiens.

Invités : Jean-Pierre Laherre, Directeur Général URSA France

Romain Dondelinger, “Le Petit Plombier à Vélo”

Pierre Thorel, “L’Apprenti 2.0”

Antoine de Bortoli, Président Ravelement du Roy et Wikitravo Présenté par Jean-Bernard Melet.