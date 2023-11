Les produits de robinetterie et de chauffage Comap sont conçus et fabriqués en France, découvrez le site industriel du groupe Aalberts hydronic flow control à Abbeville

L'usine d'Abbeville en France, conçoit les produits de robinetterie et de chauffage ainsi que les solutions d'équilibrage et de raccordement en laiton. Elle est experte dans le travail du laiton : matriçage, décolletage et usinage. L'usine bénéficie d'une automatisation poussée et adaptée, pour une fabrication en grande et petite série. Elle a une capacité de production de plus de 20 millions de pièces par an.

