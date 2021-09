Les produits sans ciments de la gamme R&D

PRB lance sa gamme de produits exclusivement sans ciment ! Des produits permettant de répondre à une demande de construction éco-conçus et plus responsable. Envie d’en savoir plus ? Voici les 4 produits Responsable & Durable garantis sans ciments.

PRB SOUS ENDUIT ALLÉGÉ R&D : Monocouche sous enduit semi allégé sans ciment à grain fin EN 998-1 Type OC2, Classe CSII Wc1

Les avantages du produit : Garanti sans ciment

Imperméabilise des murs de type Rt2, Rt3 et murs intérieurs Disponible en sac papier de 25 kg

Couleur rosé

Conservation : 18 mois PRB MONOUCHE SEMI ALLÉGÉ R&D : Enduit monocouche semi allégé sans ciment à grain fin EN 998-1 Type OC2, Classe CSII Wc2

Les avantages du produit : Garanti sans ciment

Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs de type RT1, RT2 et RT3 (voir conditions) et murs intérieurs

Tous types de finitions (grattée fin, talochée, écrasée, et brut de projection...)

Enterrable (voir conditions) Disponible en sac papier de 25 kg

Disponible en 99 teintes (hors blanc de la côte)

Conservation : 18 mois PRB MORTIER DE MONTAGE M10 R&D : Mortier de montage sans ciment prêt à l’emploi EN 998-2, Type G Cat M10

Les avantages du produit : Garanti sans ciment

Pour montage des maçonneries de parpaings et de briques, de pierres naturelles

Gain de temps (suppression de l’approvisionnement des matières premières)

Formule spéciale maçon En sac papier de 25 kg

Disponible en gris clair Pour en savoir plus exit_to_app