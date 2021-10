Les sols linoléum au cœur de l’environnement | Marmoleum by Forbo

Leader mondial du linoléum compact et acoustique, notre sol naturel linoléum est synonyme de durabilité, qualité supérieure et design novateur. Avec un grand nombre de références, il a fait preuve de ses qualités intrinsèques tout en préservant l’environnement. Marmoleum est un produit unique qui offre caractère et qualité à tous types d'applications : l'éducation, la santé ou les commerces.

Acteur majeur du revêtement de sol souple, Forbo se distingue par un engagement environnemental exemplaire : notre gamme Marmoleum, issue à 97 % de matières premières naturelles dont 72 % renouvelables, se révèle emblématique de cette démarche éco-responsable.



Nos sols linoléum, grâce à leur diversité, permettent de répondre avec excellence à des besoins divers et variés. Ce matériau parfaitement adapté pour de nombreuses applications se présente sous différents formats avec des modes de pose multiples et des propriétés uniques :

Le linoléum est disponible en rouleau pour une pose collée classique

Le linoléum en version acoustique : Marmoleum decibel, avec une efficacité acoustique déclarée de 19 dB

Le linoléum en lames et dalles pour une pose modulaire, efficace et rapide : Marmoleum modal

Faire le choix du linoléum, c’est faire le choix d’un revêtement de sol naturel, écologique et durable adapté aux applications professionnelles. C’est aussi faire le choix d’une large palette de motifs, de couleurs et de formats variés.

Nos sols Marmoleum proposent des décors uniques pour vos espaces, même les plus contemporains : effets marbrés traditionnels, inspiration bois, tendance béton, touches de couleurs… L’ensemble du procédé de fabrication, des matériaux utilisés et des échantillons a ainsi été mis en scène durant le Marmoleum Roadshow, un événement faisant la promotion de notre sol linoléum à travers un camion entièrement agencé, dans toutes les plus grandes villes de France et d’Europe. Il reproduit une visite de l’ensemble du processus de production de l’usine en VR.



Les revêtements de sol naturels linoléum sont aussi (et surtout) résistants, durables et facile d’entretien ils possèdent une durée de vie inégalée évaluée à 25 ans minimum et bien au-delà si ce dernier et entretenu correctement.

