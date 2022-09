Le groupe CORIALIS obtient la médaille d'or d'Ecovadis pour sa performance environnementale, sociale et sociétale

Les grandes multinationales font appel à EcoVadis pour favoriser la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement globales.

Le groupe Corialis auquel appartient Profils Systèmes, porté par CVC Capital Partners, et son nouvel actionnaire majoritaire Astorg depuis juillet 2021, a obtenu la médaille d’or d’Ecovadis.



EcoVadis propose donc un service d’évaluation complet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La notation EcoVadis s’intéresse aux systèmes de gestion non financiers aux conséquences dans les thèmes suivants : l’Environnement, le Social & Droits de l’Homme, l’Éthique et les Achats Responsables.



Chaque entreprise éligible est évaluée annuellement sur des problématiques essentielles en fonction de sa taille, de sa localisation et de son secteur d’activité. Les scores sont compris entre 0 et 100, et les médailles (bronze, argent, or, platine) sont décernées pour inciter les entreprises à poursuivre leurs efforts en matière de durabilité et développer des plans d’actions correctives pour améliorer leur performance RSE.



Le groupe Corialis conforte ainsi sa démarche RSE. Ces bons résultats obtenus attestent de son leadership sur les sujets climatiques et de société auprès de ses 9 filiales présentes dans 8 pays. Ces résultats font incontestablement de Corialis un partenaire de confiance auprès de ses clients.



Profils Systèmes se félicite également de cette distinction pour son Groupe. L’industriel Héraultais poursuit également son engagement dans une démarche engagée dans les systèmes de Management et d’amélioration continue de la Qualité, de la santé & sécurité et de l’environnement en obtenant récemment les certifications ISO 9001, 14001, 45001 ainsi que Cradle to Cradle et Alu +C-.

