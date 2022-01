Ted Baker se décline en Rouleau de papiers peints !

Durant la pandémie, Muraspec et Ted Baker ont collaboré pour produire 3 nouvelles collections. C’est dans cette atmosphère morose que naît la première collection : ENCHANTED. Le concept est d’apporter au revêtement un motif qui traduit l’exubérance et l’aventure tout gardant le souci du détail raffiné.

FANTASIA est la première collection à avoir été déclinée sur le site « Maison » de la marque Ted Baker un peu plus tôt cette année.

FANTASIA se compose d’une gamme de papiers peints luxueux et texturés. Les designs KINGDOM, MONFLO et LAUREL nous connectent à la nature. Les feuillages sont twistés d’une petite touche de vintage, en résulte une ambiance raffinée et originale.

LAUREL KINGDOM

Les motifs géométriques HEXIE & LOST GARDEN TRELISE peuvent être utilisés pour mettre un mur en exergue au sein d’une pièce, ils ont un coté rétro chic.

HEXIE LOST GARDEN TRELISE

La collection Mirage quant à elle se compose de très grands motifs panoramiques. Chaque design est un panoramique imprimé en numérique qui s’inspire de la nature sauvage ou des tropiques. La texture du revêtement avec un léger grain évoque la toile de l’artiste, c’est une immersion totale dans le décor mural.

WILDERNESS est imprimé sur une revêtement au grain imitant le lin, il met en valeur la palette de couleurs douces ainsi que les coups de pinceau artistiques alors que TULIP GARDENS propose un style dépouillé du dessin au crayon.



La COLLECTION MIRAGE se destine à tous ceux qui souhaitent s’évader grâce à leur décoration murale.

TULIP GARDENS WILDERNESS

En tant que titualire exclusif de la licence de papier peint Ted Baker, nous avons travaillé ensemble pour créer la dernière collection : EDEN. C’est une ode aux voyages et à l’exotisme, après un an et demi passé à rester chez nous.



Créer des designs qui nous aident à nous sentir bien chez nous est devenu une priorité après la révolution du comportement des consommateurs depuis la crise Covid. En effet, ils ont investi davantage pour l’amélioration de leur habitat ou de leur lieu de travail en une seule année qu’ils ne l’ont fait sur les 5 dernières années !

Les motifs de la collection tels que TREETOPS ou LEAFIT présentent des motifs tropicaux qui vous transporteront au paradis.



Tous les papiers peints des collections mesurent 60 cm de large et sont vendus au rouleau (rouleau de 10 ml). Ils sont tous sur support intissé, plusieurs compositions sont proposées : PVC, intisssé, non-PVC, métallisé.