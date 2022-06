STEICOflex 036, l’isolant conforme à la RE2020

L’isolant semi-rigide en fibre de bois STEICOflex 036 stocke du CO2 et protège efficacement contre la chaleur. Il est donc conforme à la RE2020. Avec un lambda de 0,036 seulement, il a la conductivité thermique la plus basse des isolants biosourcés. Enfin, STEICOflex est fabriqué en France, avec du bois français. Commandez un échantillon gratuit, et jugez par vous-même…

Excellente protection thermique en toute saison

Grâce à leur masse volumique et à leur capacité thermique massique élevées, les isolants en fibre de bois protègent mieux de la chaleur que les isolants conventionnels. Une grosse partie de la chaleur reste bloquée dans l’isolant, et le flux qui réussit à traverser la paroi ne le fait qu’à la nuit tombée, lorsque la pièce peut être rafraichie en aérant.

STEICOflex protège également très efficacement contre la chaleur grâce à sa conductivité thermique de 0,036 W/(m*K) seulement, la plus basse des isolants biosourcés.

Isolant bas carbone

Autre critère important de la RE2020, STEICOflex est un isolant bas carbone. Grâce au CO2 stocké dans le bois lors de la photosynthèse, son bilan carbone est négatif. Il stocke plus de carbone qu’il n’en émet lors de sa production. Autre avantage non négligeable, STEICOflex est fabriqué en France, ce qui permet de réduire encore les émissions liées au transport, mais aussi de réduire les délais de livraison.

Plus de 30 ans d’expérience

STEICO bénéficie de plus de 30 ans d’expérience et est leader du marché des isolants biosourcés. Ce savoir-faire se retrouve dans nos produits, des matériaux naturels, sans danger pour la santé et l’environnement, et qui contribuent à un climat d’habitation sain. STEICO offre en outre un support de qualité à ses clients, avec un service technique qualifié qui répond aux questions des professionnels. Enfin, STEICO propose outre sa gamme d’isolants des produits structurels et des membranes d’étanchéité. Toute l’enveloppe du bâtiment peut être construite avec un seul fournisseur.



Des échantillons de STEICOflex peuvent être commandés gratuitement sur notre site. Faites l’essai, et laissez-vous convaincre !

